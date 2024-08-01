必須擊敗戴資穎　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

▲ 戴資穎奧運最後一舞惜敗依瑟儂。（中華奧會提供）

圖文／鏡週刊

前世界羽球球后戴資穎即將退役，她帶傷出戰巴黎奧運，最後一舞力拚獎牌，可惜在小組賽就碰上自己的好友兼宿敵、來自泰國的好手拉差諾依瑟儂。小戴在傷勢影響下無法好好發揮，最終惜敗好友、奧運之旅畫下句點，而對依瑟儂來說，這也是她輸不得的一場比賽。

小戴和依瑟儂（Ratchanok Intanon）自青少年時期就相識，多年來在賽場上多次交手，互有勝負。2020東京奧運時，2人在8強賽碰頭，小戴拚盡全力擊敗依瑟儂，氣力耗盡卻相知相惜的畫面，在球迷間廣為流傳。

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2人如今在巴黎奧運出賽，這是小戴退役前的最後一舞，本想完成上次東京奧運沒有奪金的遺憾，但近幾個月的傷讓小戴無法好好發揮，雖然小組賽第一輪比賽勝出，沒想到第二輪就再度遇上依瑟儂。

依瑟儂開局就展開激烈攻勢，小戴則明顯力不從心，雖然一度緊咬比分，但最後還是被依瑟儂拉開差距，再拚逆轉也無力回天，連丟2局收下敗仗，無緣晉級8強。

▲ 2人最後握手擁抱時不禁落淚。（中華奧會提供）

2人賽後在場上擁抱，飽滿的情緒不禁當場潰堤，這一幕也看哭了無數觀眾。賽後依瑟儂接受BWF訪問，她表示因為知道這是她們之間的最後一場比賽，「她（小戴）在比賽結束後就要退役，這讓我感到很不安。」

雖然勝過小戴，但依瑟儂卻帶有一些愧疚，但同時她也有不能輸的理由，她落淚表示，「我必須這麼做（贏球），因為我不知道接下來的4年，我還能不能參加下一次的奧運。」

▲ 依瑟儂說，她和小戴的風格相近，打球像是對著一面鏡子。她事後也在自己IG發文提及此事，祝小戴可以早日恢復健康。（翻攝自依瑟儂IG）

現年29歲的依瑟儂，雖然得過亞錦賽金牌等殊榮，也曾經登頂過世界女單第一，但從沒有得過奧運獎牌。近年狀況下滑的她，被認為很可能也會在不久的將來高掛球拍。

依瑟儂表示，「我們會想念彼此的」，2人的球路風格相近，「打球時就像是對著鏡子」。她也透露在賽後擁抱時，她告訴戴資穎她很高興可以一起站在這裡，「我希望她可以早日恢復健康，她也祝我好運」。

▲ 最後一舞在此告終，小戴也難得在場上落淚。（中華奧會提供）

小戴也說，她知道自己的狀態不是最好的，但她已經盡力了，她知道很多人在為她加油，可是她自己知道自己其實並不好。她可以理解依瑟儂在擊敗她之後感到愧疚，「我和依瑟儂一起打球很久了，我們的打法也很像，她也一直和傷勢奮戰」。

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