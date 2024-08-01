運動雲

>

必須擊敗戴資穎　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

【巴黎奧運】必須擊敗戴資穎…　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

▲ 戴資穎奧運最後一舞惜敗依瑟儂。（中華奧會提供）

圖文／鏡週刊

前世界羽球球后戴資穎即將退役，她帶傷出戰巴黎奧運，最後一舞力拚獎牌，可惜在小組賽就碰上自己的好友兼宿敵、來自泰國的好手拉差諾依瑟儂。小戴在傷勢影響下無法好好發揮，最終惜敗好友、奧運之旅畫下句點，而對依瑟儂來說，這也是她輸不得的一場比賽。

小戴和依瑟儂（Ratchanok Intanon）自青少年時期就相識，多年來在賽場上多次交手，互有勝負。2020東京奧運時，2人在8強賽碰頭，小戴拚盡全力擊敗依瑟儂，氣力耗盡卻相知相惜的畫面，在球迷間廣為流傳。

[廣告]請繼續往下閱讀...

2人如今在巴黎奧運出賽，這是小戴退役前的最後一舞，本想完成上次東京奧運沒有奪金的遺憾，但近幾個月的傷讓小戴無法好好發揮，雖然小組賽第一輪比賽勝出，沒想到第二輪就再度遇上依瑟儂。

依瑟儂開局就展開激烈攻勢，小戴則明顯力不從心，雖然一度緊咬比分，但最後還是被依瑟儂拉開差距，再拚逆轉也無力回天，連丟2局收下敗仗，無緣晉級8強。

【巴黎奧運】必須擊敗戴資穎…　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

▲ 2人最後握手擁抱時不禁落淚。（中華奧會提供）

2人賽後在場上擁抱，飽滿的情緒不禁當場潰堤，這一幕也看哭了無數觀眾。賽後依瑟儂接受BWF訪問，她表示因為知道這是她們之間的最後一場比賽，「她（小戴）在比賽結束後就要退役，這讓我感到很不安。」

雖然勝過小戴，但依瑟儂卻帶有一些愧疚，但同時她也有不能輸的理由，她落淚表示，「我必須這麼做（贏球），因為我不知道接下來的4年，我還能不能參加下一次的奧運。」

【巴黎奧運】必須擊敗戴資穎…　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

▲ 依瑟儂說，她和小戴的風格相近，打球像是對著一面鏡子。她事後也在自己IG發文提及此事，祝小戴可以早日恢復健康。（翻攝自依瑟儂IG）

現年29歲的依瑟儂，雖然得過亞錦賽金牌等殊榮，也曾經登頂過世界女單第一，但從沒有得過奧運獎牌。近年狀況下滑的她，被認為很可能也會在不久的將來高掛球拍。

依瑟儂表示，「我們會想念彼此的」，2人的球路風格相近，「打球時就像是對著鏡子」。她也透露在賽後擁抱時，她告訴戴資穎她很高興可以一起站在這裡，「我希望她可以早日恢復健康，她也祝我好運」。

【巴黎奧運】必須擊敗戴資穎…　依瑟儂賽後淚崩：我也不知道有沒有下次奧運

▲ 最後一舞在此告終，小戴也難得在場上落淚。（中華奧會提供）

小戴也說，她知道自己的狀態不是最好的，但她已經盡力了，她知道很多人在為她加油，可是她自己知道自己其實並不好。她可以理解依瑟儂在擊敗她之後感到愧疚，「我和依瑟儂一起打球很久了，我們的打法也很像，她也一直和傷勢奮戰」。

更多鏡週刊報導
【巴黎奧運】戴爸心疼戴資穎「盡力了」　爆料受傷坐椅子上練習
【巴黎奧運】戴資穎最後一役負傷應戰落敗　IG揭心聲：是我沒能撐過去
【巴黎奧運】戴資穎敗給好友紅了眼眶　依瑟儂送暖：妳一直是我的鏡子

► 899元獨享9家聯名鳳梨酥，從北三萩茶會到南吳寶春的人氣名店，美味免排隊！立即搶購，幸福不錯過 ☛

關鍵字： 戴資穎奧運羽球依瑟儂惜敗2024奧運羽球2024奧運國際鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

快訊／戴資穎落敗！IG留522字感言：超人有來，只是我沒能撐過去

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

王齊麟「神技回球」贏中國全網看到快吐！1小時4萬人狂歡：躺著贏

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

戴資穎吞敗！新舊傷纏身痛到走不了　戴爸心疼：坐在椅子上訓練

快訊／周天成打趴日本一哥挺進8強　對手沒轍只能苦笑丟拍

快訊／周天成打趴日本一哥挺進8強　對手沒轍只能苦笑丟拍

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

熱門新聞

依瑟儂緊擁戴資穎畫面太催淚　她親曝當下和小戴說了什麼

吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

快訊／負傷上陣奧運最終戰落幕　戴資穎爆哭：我做不到大家的期待

天才少女到214周世界球后　戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

戴資穎退休願望「想好好看看台灣」　瀟灑道別未來想當3寶媽

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀拚進4強！中華隊本屆奧運首面獎牌

讀者回應

﻿

熱門新聞

1依瑟儂親曝擁抱戴資穎時說了什麼

2吳詩儀奪巴黎奧運首面獎牌！　家中麵店湧入好評：五星給詩儀

3戴資穎爆哭！　感嘆做不到大家的期待

4戴資穎「華麗轉身」留32冠女單之最

5戴資穎瀟灑道別退休願望曝

最新新聞

1脊椎受傷轉戰射擊　瓜地馬拉女將奪隊史首金

2JK羅琳質疑林郁婷性別　政院：毋庸置疑

3中國隊第11金　最美競走女選手楊家玉奪冠

4追平奧運個人最佳成績！周天成：先不要說這個

519歲李彩綺個人射箭賽止步64強

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

戴資穎拚到流血0比2依瑟儂　巴黎最後一舞無緣晉級8強

奧運生涯不遺憾！詹詠然：能站上球場已經是夢想成真

大陸球王王楚欽才痛失奪冠球拍　爆冷出局止步男單32強！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

荷蘭泳將卡明哈奧運爆紅　肉色泳褲「有穿就像沒穿」

詹家姊妹奧運止步32強　詹詠然：生涯不遺憾！

戴資穎、依瑟儂2人賽後擁抱　一起「紅了眼眶」惹哭網友！

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣! 精華版

外面成汪洋...廠內卻零星積水　「擋水神器」守住百年米廠！

買太多食物無法出境　2人狂灌整瓶水肚超撐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366