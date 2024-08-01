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「DU MY BEST」統一獅潘威倫！榮耀時刻引退紀念商品限時開賣

▲▼ 潘威倫引退記者會 。（圖／記者王真魚攝）

▲潘威倫引退記者會 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

潘威倫，從2003年加盟獅隊至今，歷經22個不朽的球季，背負著象徵統一獅王牌的18號，成為中華職棒史上最多勝投的投手，也是各項投手紀錄巔峰紀錄締造者，他的職棒生涯充滿了輝煌的成就和無數次完美的比賽。

「完封，就是最好的攻擊！」，在潘威倫22年的職棒生涯裡，他不僅為統一獅隊拿下六座總冠軍，更是在獅隊勇奪隊史唯一次三連霸時，站在投手球上面對強悍的兄弟象，振臂守護勝利，創下榮耀，而潘威倫更在國際賽場上展現了驚人的實力，寫下難以打破的里程碑，被稱為「為國際賽而生的男人」。

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今年球季將是潘威倫引退年，球季結束後即將高掛戰袍，在這段漫長而輝煌的職業生涯中，他展現了無比的毅力與才華，令人不捨，但無悔。他的每一球、每一場比賽，都將永遠銘刻在球迷們的心中。

為紀念潘威倫的偉大職業生涯，統一獅推出了DU MY BEST潘威倫引退系列商品，其中引退紀念球衣以白色為主，融合經典線條設計，線條採用金橘雙色交錯設計，靈感來自潘威倫出生地萬巒萬金當地馬卡道族服飾的交叉圖騰紋路，象徵著潘威倫不朽傳奇的榮耀血統。

球衣正面以潘威倫的綽號「嘟嘟」的DU作為複合字設計，並在字型中巧妙地藏入潘威倫姓氏的P字樣。正面的背號18字樣採用象徵光榮的緞帶纏繞，並寫上2003-2024，紀錄下潘威倫不朽的22個球季和永不更換的經典18號王牌背號。球衣下擺附有特別的紀念商品織標，並電繡「The Glory Of Unilions」字樣，進一步彰顯潘威倫在統一獅隊歷史中的重要地位。球衣門襟則以單線條包邊織帶設計，代表潘威倫在中職多項生涯紀錄中的第一地位。

球衣的兩側袖子以不朽的傳奇金色織帶設計，結合潘威倫的引退LOGO臂章，並在球衣的兩側加上六顆代表六座總冠軍的金色星星，象徵潘威倫為統一獅隊奪下的六座總冠軍。正是因為潘威倫的卓越貢獻，統一獅才能成為中華職棒的最強勁旅，成就不朽的統一王朝。

除了球衣之外，也特別推出潘威倫引退紀念搖頭公仔，融入鐵鑄風格獅子雕像，象徵他如鋼鐵般的堅毅精神，傳達了他22年來始終如一的努力與決心。公仔上的潘威倫身著現役球衣，以他標誌性的投球姿勢，重現了他投出每一顆球的瞬間。這款公仔不僅是對潘威倫生涯的致敬，更是對他投球風範的永久記錄。

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▲▼ 潘威倫引退記者會 。（圖／記者王真魚攝）

▲潘威倫引退記者會，紀念商品。（圖／記者王真魚攝）

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關鍵字： 統一獅中職潘威倫

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