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台鋼Wing Stars啦啦隊22位新秀出爐　有東南亞女孩還有雙胞胎

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

▲▼台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

記者歐建智／綜合報導

台鋼Wing Stars啦啦隊新秀雛形出爐，今天（31日）公開22位培訓成員名單，這些來自不同職業領域和學歷背景的新秀，將於8月12日開始參加為期三週的全方位訓練課程。今年的培訓師資進一步升級，為成員提供更加專業和多元的訓練。

今年的22位培訓成員來自台灣北、中、南、東各地以及海外，背景多樣，職業涵蓋廣泛，分別有越南、泰國混血，及馬來西亞華僑，更有雙胞胎姊妹一同入選。各個培訓成員除了能歌善舞外，更具備主持、繪畫、甩旗等多元才藝。而無論入選成員們是否曾經接受過正統的表演訓練，都將在接下來的三週內，透過專業的培訓，逐步被雕琢成為優秀的表演者。

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▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

為期三週的合宿集訓將延續首屆的培訓風格，由Wing Stars的應援總監安芝儇和表演總監Mingo擔任指導教練。此外，歌手林宗興將連續第二年指導成員的歌唱技巧，進一步提升他們的舞台表現力。

培訓課程涵蓋口語表達、儀態、應援技巧等多元內容，讓成員能夠全方位提升自己的表演能力。同時，Wing Stars的現役成員也將參與到培訓系統中，與新秀們分享實際的應援經驗，全方位奠定成員基礎實力。

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

此外，今年的培訓體系再度升級，特別邀請了來自韓國的專業講師團隊，包括舞蹈、歌唱、化妝及髮型方面的老師，現場進行指導。這些講師曾經訓練過MAMAMOO、MOMOLAND以及少女時代的Tiffany等韓國知名藝人，將為成員們提供最專業的訓練。

此次的22位培訓成員，他們都將在接下來的三週中接受嚴格的訓練，努力成為大眾心目中的優秀表演者。台鋼Wing Stars啦啦隊也將持續致力於打造一支兼具專業素養和親和力的團隊，為觀眾帶來更多精彩的表演。

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

▲台鋼Wing Stars啦啦隊新秀出爐 。（圖／台鋼提供）

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關鍵字： 中職棒球

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