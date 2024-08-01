「鏡子好友」戴資穎生涯落幕　依瑟儂：希望在世界各地見到妳

▲泰國一姐依瑟儂表示，戴資穎就像自己的鏡子。（圖／中華奧會提供）

記者游郁香／綜合報導

泰國一姐依瑟儂在巴黎奧運小組賽最終戰擊敗台灣球后戴資穎，看著好友的生涯畫下句點，依瑟儂內心充滿不捨，她轉發兩人賽後相擁的照片，感性寫道，「妳一直都是我的鏡子。希望妳早日康復，也希望能在世界各地見到妳，小戴。」

戴資穎本屆巴黎奧運高居女單第3種子，卻意外與未能成為種子的好友依瑟儂分在同組，兩人中只能有1人晉級8強，「好友對決」最終章出現在奧運舞台，對兩人來說都很殘酷，最終小戴在左膝傷勢未癒，甚至還有新的傷勢出現之下，以19比21、15比21敗下陣來。

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▲戴資穎與依瑟儂緊緊相擁。（圖／達志影像／美聯社）

戴資穎賽後淚崩透露，依瑟儂知道她的狀況不好，甚至因為打敗她而感到很難過，她則將依瑟儂3年前給她的祝福送了回去，「我希望依瑟儂此次奧運能一直贏到最後。」

依瑟儂與戴資穎賽後緊緊相擁的畫面，讓所有人動容，兩人都不捨落淚，依瑟儂在個人社群媒體發文，「妳一直都是我的鏡子。希望妳早日康復，也希望能在世界各地見到妳，小戴。」

依瑟儂表示，兩人打球的風格很相似，就像在跟鏡子裡的自己打球一樣。依瑟儂原本很開心和戴資穎一起來到奧運殿堂，最終結局卻有些感傷。

▲戴資穎最後一舞落幕哭紅雙眼。（圖／路透）