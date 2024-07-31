甘家葳奧運止步16強　教練劉宗泰不捨：希望他繼續戰下去

▲巴黎奧運拳擊好手甘家葳。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

「拳擊阿甘」甘家葳的巴黎奧運首戰，於男子71公斤級16強賽不敵美國新生代好手瓊斯(Omari Jones)，生涯首屆奧運會無緣8強，教練劉宗泰賽後不捨表示，這次奧運台灣有甘家葳、賴主恩兩位男子選手參賽，比菲律賓、日本、中國等亞洲強國還多，已經非常不容易，希望大家多多給他們鼓勵、支持，雖然他們已經屬於偏大的年紀，但期盼他們能繼續戰下去。

此戰對手瓊斯是2021年世錦賽銀牌得主，劉宗泰教練賽後坦言，要對付他的戰略並不容易，點出雖然甘家葳的拚勁很好，也非常想主動攻擊，但是他的出拳速度與節奏完全被對方抓到，加上他有受到對方重擊，導致反應會相對比較慢，幾次攻擊都被對方閃掉，心情壓力也會比較大，是一場非常可惜的比賽。

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子弟兵甘家葳生涯首次的奧運舞台，劉宗泰教練認為這對他來說是一次很好的經驗，看到他完全展現拚戰精神、也非常想要贏，但是對手的實力跟技巧、高度都非常好，回台灣之後會再繼續訓練，希望大家多多給他鼓勵。

劉宗泰教練直言，這次台灣男子拳擊有兩位選手登上奧運舞台，參賽人數比日本、菲律賓、中國等亞洲強國還多，已經非常難得，期盼大家能多多鼓勵、支持他們，他也提到，甘家葳、賴主恩目前分別是26、27歲，已經是屬於偏大的年紀，但希望他們能繼續戰下去。