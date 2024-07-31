快訊／「拳擊阿甘」甘家葳不敵美國好手　首屆奧運16強作收

▲巴黎奧運男子拳擊好手甘家葳。（圖／記者林敬旻攝）

記者簡名杉／巴黎報導

在杭州亞運「浴血奮戰」摘銀的「拳擊阿甘」甘家葳於巴黎時間31日迎接本屆奧運首戰，在男子71公斤級賽事對決美國新生代好手瓊斯(Omari Jones)，最終甘家葳以0比5落敗，無緣進軍8強。

首次登上奧運舞台的甘家葳，原本只是國訓中心的陪練員，因為疫情影響遲遲等不到機會，一度萌生退役想法，但他憑藉著自己的努力拚上杭州亞運國手資格，並在首次登上大舞台就有亮眼表現，一路過關斬將打進金牌戰，在4強賽時被對手打裂眉角仍「浴血奮戰」一幕，讓許多台灣民眾深受感動，可惜最終因傷勢過重，遭裁判認定無法出賽，以銀牌作收。

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首輪輪空的阿甘，於奧運初登板的16強賽，迎戰2021年貝爾格勒世錦賽銀牌好手瓊斯，兩人第一回合就展開激烈交鋒，可惜最終沒能得到裁判青睞，第一回合5分都由對方拿下。

第二回合陷入劣勢的甘家葳頻頻主動展開攻勢，然而幾次攻擊都被對方躲開，而自己則吃下不少對方的攻擊，最終第二回合也以0比5落後，陷入絕對劣勢。

最終回合阿甘仍沒辦法對對方打出有效傷害，在體力不斷下滑的情況之下，沒能扭轉劣勢，最終以0比5遭裁判判定落敗，止步16強。