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台北戰神挖來「防守大鎖」錢肯尼　他一句話讓許皓程至今難忘

▲▼台北戰神挖來防守大鎖錢肯尼。（圖／台北戰神提供）

▲台北戰神挖來防守大鎖錢肯尼。（圖／台北戰神提供）

記者游郁香／綜合報導

台新育樂今(31)日宣布曾入選PLG 2021-22賽季年度防守第一隊、年度第二隊及年度進步獎的錢肯尼加盟，這位29歲後衛曾在ABL時期與戰神代理總教練許皓程共事，許皓程對錢肯尼的自律及自信印象深刻。

錢肯尼自2017年加盟ABL寶島夢想家，而後隨球隊轉戰PLG福爾摩沙夢想家，具備優異的身體對抗性與防守能力，被賦予看管對手得分主力的任務。戰神代理總教練許皓程給他高評價，「錢肯尼身體對抗性很好，一對一的壓迫相當具有侵略性，防守後轉換快攻也是他最大武器。」他也期待錢肯尼能找回外圍三分投射的信心，再加上進攻切入的破壞性，展現攻守兩端全面的好表現。

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許皓程對錢肯尼最深刻的印象，是他的自律及自信，「還記得當時他跟我說，Anthony Tucker與Marcus Elliott交給他都沒有問題。」

即將加入戰神的錢肯尼，對於上賽季戰神在季後賽展現的精神印象深刻，「在傷兵困境下，團隊並肩而戰，展現高昂的拚戰態度，挺進冠軍賽真的讓人感動。」他難掩興奮之情說，「很開心能夠加入戰神，期待能以相同的拚勁，一起打出每一場精采的比賽。」

目前每天仍維持訓練的錢肯尼，談到新賽季目標時表示，「從來都不會侷限自己，也不會刻意追求個人成就，只要球隊需要我的地方，我就會全力以赴。」 

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關鍵字： TPBL台北戰神錢肯尼

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