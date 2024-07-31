林昀儒打一半突喊「那個教練有點白」　網笑讚：超暖！真相大逆轉

▲林昀儒晉級16強。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣「桌球一哥」林昀儒在巴黎奧運上連闖2關，晉級16強，昨日就有網友發現，他在對上克羅埃西亞老將加奇尼（Andrej Gacina）的那場比賽中，有在場邊向教練反應「對方教練有點白」，起初一票網友笑說，小林同學好熱心，但其實另有隱情，原來是他被影響到了。

網友在Threads貼出該片段，只見林昀儒中場休息時，向教練表示「有沒有外套讓他穿一下，那個教練有點白。」這番話在網上掀起熱烈討論，不少網友以為他在關心對手教練，直呼「有點好笑，他說對手臉很白嗎？可愛」、「超好笑，已讀亂回，他怎麼還有空去注意對手的教練」、「對手的教練臉很白？你也不看看誰害的，你把對手打成那樣，不白才怪XD」。

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然而，不少內行直言，由於比賽中的球是白色的，所以對手教練白色的衣服，已經影響到小林同學了，「他是說對方教練衣服是白色的，請他把外套穿上，不然會影響到他，不是關心對方教練臉白」、「感覺故意？」「身為桌球教練，在國際賽事穿白衣是不是很瞎」、「因為球是白色的，所以教練衣服偏白會影響選手看球的視線，視線重疊到的話球會看不見（選我正解）」。

根據「國際桌球總會」國際競賽規則指出，比賽時穿著的短袖運動衫、短褲或短裙可以是任何顏色，但其主要顏色應與比賽用球的顏色明顯不同；不過短袖運動衫的袖子和領子除外。