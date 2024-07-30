林郁婷巴黎奧運性別議題資格遭質疑　IOC認證：符合規定

▲女子拳擊57公斤級林郁婷。（圖／資料照、記者林敬旻攝）

文／中央社

台灣女拳王林郁婷即將在巴黎奧運登場，卻因性別議題導致奧運資格遭到質疑，所幸國際奧會（IOC）隨即透過聲明認證，林郁婷的參賽均符合奧運相關規定。

在去年3月的世界拳擊錦標賽，林郁婷止步4強、獲得1面銅牌，沒想到頒獎前夕卻遭到國際拳擊總會以不合理的檢測方式，判定她生理數值異常而被取消奪牌資格。所幸林郁婷返台後再次檢查的結果，符合國際參賽規定，之後更在杭州亞運勇奪金牌，成為台灣女子拳擊隊史第1人，證明自己實力。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近期林郁婷積極備戰巴黎奧運，目標鎖定台灣拳擊隊史首面奧運金牌，然而卻因性別議題，與另名阿爾及利亞選手的奧運資格遭到質疑。

現年63歲、入選國際拳擊名人堂的前拳王麥圭根（Barry McGuigan）更在個人社群媒體上表示，「她們居然被允許打到這裡，真是令人震驚，到底是怎麼回事？」

不過，根據美聯社的報導，國際奧會（IOC）透過聲明指出，「所有能夠參加2024年巴黎奧運拳擊項目的選手均遵守比賽的資格和參賽規定，以及所有適用的醫療規定。」意即林郁婷的參賽符合2024巴黎奧運拳擊工作小組（PBU）所制定的相關規定。

上屆東京奧運無緣站上頒獎台，今年林郁婷榮膺女子57公斤級的頭號種子，在首輪輪空的情況下，將在16強迎戰剛果選手馬茲胡（Marcelat Sakobi Matshu）、烏茲別克選手圖爾迪別科娃（Sitora Turdibekova）之間的贏家。