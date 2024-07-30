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NBA金童變巴黎奧運射擊銅牌？　克羅埃西亞好手撞臉唐西奇引熱議

▲▼巴黎奧運男子10公尺空氣步槍銅牌得主馬里奇，長相神似NBA金童唐西奇。（圖／路透）

▲巴黎奧運男子10公尺空氣步槍銅牌得主馬里奇，長相神似NBA金童唐西奇。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

NBA「金童」唐西奇(Luka Doncic)上屆東京奧運率斯洛維尼亞闖進男籃銅牌戰，最終以第4名作收，他今年打完NBA總冠軍賽後，馬不停蹄出戰奧運資格賽，可惜最終沒能出線。唐西奇無緣巴黎奧運，卻有人在男子10公尺空氣步槍決賽，發現有一位與唐西奇長相神似的選手，引起熱議。

▲▼巴黎奧運男子10公尺空氣步槍銅牌得主馬里奇，長相神似NBA金童唐西奇。（圖／路透）

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▲▼巴黎奧運男子10公尺空氣步槍銅牌得主馬里奇，長相神似NBA金童唐西奇。（圖／路透）

▲▼巴黎奧運男子10公尺空氣步槍銅牌得主馬里奇，長相神似NBA金童唐西奇。（圖／路透）

25歲的唐西奇堪稱天才球星，13歲被西甲豪門皇馬籃球隊招攬入隊，16歲就代表皇馬1線隊出賽，以16歲2個月又2天成為隊史「最年輕」登上職業賽場的球員，他也是西甲史上第3年輕的球員。

替皇馬1線隊征戰的4季，唐西奇獲得無數的榮耀，包括3屆西甲聯賽冠軍、2018年歐洲聯賽冠軍，並獲頒該年西甲聯賽與歐洲聯賽最有價值球員，當時他年僅19歲；現年25歲的他今年率獨行俠奪下NBA西區冠軍，獲頒西冠MVP，比較可惜的是，達拉斯最終在總冠軍賽不敵東區老牌勁旅塞爾提克。

▲▼獨行俠唐西奇、塞爾提克坦圖。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

唐西奇休賽季隨即返回斯洛維尼亞國家隊，帶隊出征奧運資格賽，但最終沒能如願搶下巴黎奧運門票。這位NBA金童無緣前進花都，卻有人在本屆巴黎奧運男子10公尺空氣步槍決賽，看到一位長相神似唐西奇的射擊選手，在這項賽事鍍銅的克羅埃西亞好手馬里奇(Maricic Miran)，有著一張超級明星臉。

現年27歲的馬里奇昨(29)日在男子10公尺空氣步槍決賽射下230分收下銅牌，他戴著帽子專心瞄準靶心的模樣，看起來很像唐西奇，讓人有種NBA金童「跑錯」場館的感覺，引起熱議。

▲▼獨行俠唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

▲NBA金童唐西奇。（圖／達志影像／美聯社）

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