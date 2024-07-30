挺過大腿不適　艾卡拉茲直落二晉級奧運男單16強

▲艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）。（圖／達志影像／美聯社）



實習記者胡冠辰／綜合報導

西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）今天（30日）深夜出戰奧運網球男單第二輪，在首盤勢如破竹6比1拿下後，艾卡拉茲挺過次盤大腿傷勢，化解盤末點後以7比3奪下搶7再下一城，晉級32強，第三輪對手是俄羅斯選手薩菲烏林（Roman Safiullin），兩人將爭奪八強席位。

第一盤艾卡拉茲表現的無懈可擊，優秀的正拍接發以及底線進攻讓荷蘭一哥格里克斯普爾（Tallon Griekspoor）吃盡苦頭，完成二破後便以6比1拿下首盤，然而次盤艾卡拉茲卻遭遇大腿肌肉傷勢，在4比5落後時離開球場接受治療，好在他接受短暫處理後及時穩住陣腳，化解盤末點後奪下搶7，以直落二之姿晉級男單16強。

「這種疼痛是正常的，我之前也感受過，我之前就一直在處理這個問題，在我的內收肌中」，艾卡拉茲提到賽後提到傷勢時說道，「我知道如何處理這種疼痛，我認為這不會很嚴重，所以我會為明天的雙打做好準備」。

艾卡拉茲第三輪對手為中立身分參賽的俄羅斯好手薩菲烏林，此外他還與「紅土之王」納達爾（Rafael Nadal）組成「夢幻男雙」，將在今天迎戰格里克斯普爾、庫爾霍夫（Wesley Koolhof）的荷蘭組合。