運動雲

>

俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

▲▼俄羅斯花滑美少女瓦莉娃。（圖／CFP）

▲俄羅斯花滑美少女瓦莉娃北京奧運奪金，遭奧委會追回。（圖／CFP）

文／中央社

俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因使用禁藥，導致俄國遭追回2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌。國際奧林匹克委員會（IOC）29日宣布，美國隊將於8月7日在巴黎遞補受獎。

路透社報導，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上宣布：「2022年北京冬季奧運花滑團體賽的頒獎儀式將在8月7日下午5時於（巴黎奧運）冠軍公園（Champions Park）舉行。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

北京冬奧期間，當時年僅15歲的瓦莉娃（Kamila Valieva）被發現在先前賽季驗出對遭禁止的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，她因此被判禁賽4年，俄羅斯奧會代表隊也不再是該屆奧運花滑團體賽的贏家。

俄羅斯痛失金牌後，美國隊遞補為花滑團體賽冠軍，日本隊則晉升銀牌得主。

原本取得第4名的加拿大隊原本預期將遞補為第3名並拿下銅牌，但國際滑冰總會（International Skating Union）表示，即使不計算瓦莉娃的得分，俄羅斯奧會代表隊總分仍比加拿大隊高出1分。

加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）已為此向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

俄方先前也曾就痛失金牌提出上訴，本月25日遭體育仲裁法庭駁回。

▼小將瓦莉娃痛失金牌，美國隊將遞補。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 俄羅斯15歲花滑小將瓦莉娃。（圖／達志影像／美聯社）

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

16歲女高中生為韓國射下奧運第100金　才練3年就登上頒獎台

16歲女高中生為韓國射下奧運第100金　才練3年就登上頒獎台

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

奧運中國女籃遭西班牙逆轉勝　姚明場邊大喊「不要犯規」臉色大變

快訊／中華射箭男團1比5不敵中國隊　止步8強拚獎牌失利

快訊／中華射箭男團1比5不敵中國隊　止步8強拚獎牌失利

快訊／柔道女王無緣8強沒遺憾　連珍羚：真心感謝台灣民眾支持

快訊／柔道女王無緣8強沒遺憾　連珍羚：真心感謝台灣民眾支持

周杰倫抓不到昆凌的手 尷尬20秒網笑翻

熱門新聞

裁判要求換劍「拐氣」！陳弈通止步32強下次不想再一個人來

北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！奧運黑馬晉級混雙決賽

拳擊美少女吳詩儀與厄瓜多選手爭4強門票　距獎牌僅差1勝

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼　PTT笑爛：趕下班

荷蘭泳將「有穿就像沒穿」！下身一片肉色爆紅　觀眾驚：合法嗎？

韓國射箭男團三連霸！李雨錫60分滿分雪恥　天才射手金濟德成長了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1陳弈通止步32強　下次不想再一個人來

2北韓「神祕之師」擊敗中國香港桌球隊！晉級混雙決賽

3吳詩儀將與厄瓜多選手爭4強門票

4落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

5荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

最新新聞

1快訊／鄭怡靜桌球女單擠身16強行列

2俄花滑美少女「吃禁藥」丟了冬奧金牌

3荷蘭泳將有穿就像沒穿！下身一片肉色爆紅

4韓國射箭男團三連霸！

5偉大的巴黎　前所未見的奧運開幕

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

麟洋配小組賽撂倒丹麥　快意2連勝：有驚有險！

柔道女王連珍羚無緣奧運8強　謝大家支持：我1人走不到這

射箭女團輸韓國「風向有誤差」　教練讚選手表現：流暢度不錯

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

周天成3度叩關五環殿堂　巴黎奧運首戰直落2取勝

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

唐治平認屍了！手戴媽鑽戒 「確實像我母親...有點不舒服」

男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人：告我啊

柯佳嬿「示範i人看Energy演唱會」！　「棒棒堂也來看」丫頭被cue現場尬舞

高雄800汽機車泡水3天　豪車出土底盤還在滴水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366