俄花滑美少女「吃禁藥」被抓！丟了冬奧金牌　美國隊遞補

▲俄羅斯花滑美少女瓦莉娃北京奧運奪金，遭奧委會追回。（圖／CFP）



文／中央社

俄羅斯花式滑冰選手瓦莉娃因使用禁藥，導致俄國遭追回2022年北京冬季奧運花滑團體賽金牌。國際奧林匹克委員會（IOC）29日宣布，美國隊將於8月7日在巴黎遞補受獎。

路透社報導，國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）在記者會上宣布：「2022年北京冬季奧運花滑團體賽的頒獎儀式將在8月7日下午5時於（巴黎奧運）冠軍公園（Champions Park）舉行。」

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北京冬奧期間，當時年僅15歲的瓦莉娃（Kamila Valieva）被發現在先前賽季驗出對遭禁止的心絞痛治療藥物曲美他嗪（trimetazidine）呈陽性反應，她因此被判禁賽4年，俄羅斯奧會代表隊也不再是該屆奧運花滑團體賽的贏家。

俄羅斯痛失金牌後，美國隊遞補為花滑團體賽冠軍，日本隊則晉升銀牌得主。

原本取得第4名的加拿大隊原本預期將遞補為第3名並拿下銅牌，但國際滑冰總會（International Skating Union）表示，即使不計算瓦莉娃的得分，俄羅斯奧會代表隊總分仍比加拿大隊高出1分。

加拿大花式滑冰協會（Skate Canada）已為此向體育仲裁法庭（CAS）提出上訴。

俄方先前也曾就痛失金牌提出上訴，本月25日遭體育仲裁法庭駁回。

▼小將瓦莉娃痛失金牌，美國隊將遞補。（圖／達志影像／美聯社）