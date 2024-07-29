網壇兩天王巴黎奧運對決！喬科維奇直落2擊敗「紅土之王」納達爾

▲網壇兩大天王納達爾、喬科維奇在巴黎奧運對決 。（圖／路透）

記者游郁香／綜合報導

網壇兩大天王納達爾(Rafael Nadal)、喬科維奇(Novak Djokovic)在巴黎奧運男單次輪展開生涯第60度對決，因義大利球王辛納(Jannik Sinner)退賽而榮膺男單頭號種子的喬帥，首盤以6比1輕鬆拿下，次盤4比0領先後卻遭扳平，不過喬帥很快回穩，連拿關鍵兩局，以6比4終結比賽，挺進男單16強。

38歲的納達爾曾在2008年北京奧運單打、2016年里約奧運雙打摘金，他在熟悉的羅蘭加洛斯球場迎來個人奧運「最後一舞」，他生涯14度在這個場地奪得法網冠軍，有著「紅土天王」的稱號，但他近年飽受傷勢纏身，昔日身手不再，今日對上火速從膝傷中復原的喬帥，首盤被壓著打。

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▲▼紅土之王納達爾奧運最後一舞 。（圖／路透）

喬科維奇首盤前5局連保帶破拉開5比0領先，納達爾首盤僅拿下1局，喬帥以6比1先下一城。進入次盤，喬帥開局依舊強勢，拉開4比0領先，不過滿場觀眾不斷替納達爾加油打氣，他第5局連拿3分，此盤首度保發，第6局乘勝追擊，破了喬帥的發球局，第7局再成功保發，逼近到3比4。

來到第8局，喬科維奇自己的發球局卻給納達爾兩個破發點，被納達爾追成4比4。不過喬帥隨即在第9局回破，以5比4再次超前，並在第10局保發，以6比4終結比賽，直落2挺進第3輪。

▲喬科維奇榮膺巴黎奧運頭號種子。（圖／路透）

兩人生涯合計囊括46座大滿貫冠軍，過去59次對決，喬科維奇以30勝29敗稍佔上風，但10次在法網紅土對決，納達爾豪取8勝，只是如今西班牙「蠻牛」已過了巔峰，生涯進入倒數階段，37歲的喬帥依舊保持巔峰期的身手，這一場比賽的精彩度不如以往，但依舊經典。