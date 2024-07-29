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16歲女高中生為韓國射下奧運第100金　被爆料愛吃麻辣燙、糖葫蘆

▲▼南韓16歲射擊選手潘孝珍。（圖／路透社）

▲▼南韓16歲射擊選手潘孝珍。（圖／路透社）

▲▼南韓16歲射擊選手潘孝珍。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

韓國16歲射擊女將潘孝珍在空氣步槍混合團體項目摘金，為韓國拿下奧運史上第100面金牌，2007年出生的她，目前仍在就讀大邱體育高中二年級，才學射擊3年就在奧運射下金牌。

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潘孝珍在巴黎奧運前就受到關注，她以16歲10個月又18天獲得獎牌，成為韓國射擊史上最年輕的獎牌得主，超越2000年雪梨奧運姜祖賢的17歲11個月又4天記錄。據韓國奧委會指出，她也是韓國夏季奧運史上最年輕的金牌得主。

潘孝珍在今年韓國奧運143名選手中是最年輕的選手，與年紀最大43歲飛碟選手李保那，相差26歲。潘孝珍2021年開始，受到活躍於射擊運動的朋友影響，而加入射擊隊。賽前潘孝珍曾表示，「雖然我是最年輕的選手，但我想成為最有攻擊性的選手。」這種積極心態造就她在奧運好表現。

培育潘孝珍的教練是得過1992年奧運金牌的呂甲順，她當時也造就女高中生神話。她透露，「潘孝珍去年冬訓比任何人都更加努力，去巴黎奧運前曾答應回來會帶她去好吃的東西，我會買孝珍最喜歡的麻辣燙和糖葫蘆給她吃。」她也爆料，潘孝珍個性開朗，訓練空擋如果有歌唱才藝表演時，也會搶先舉手參加。

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際巴黎奧運

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