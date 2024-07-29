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美女將「簡愛」100米蝶泳摘金　「雨霏別哭」話題衝上熱搜

▲▼巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌、銀牌由美國隊包辦。（圖／達志影像／美聯社）

▲巴黎奧運女子100公尺蝶式金牌、銀牌由美國隊包辦。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／台北報導

2024年巴黎奧運會的女子100公尺蝶泳決賽在拉德芳斯體育場（La Défense Arena）舉行。托麗‧赫斯克（Torri Huske，中文名簡愛）以55秒59的成績奪得金牌，她的隊友沃許（Gretchen Walsh）則以55秒63獲得銀牌，中國選手張雨霏以56秒21拿下銅牌。在結束頒獎禮後，張雨霏與觀眾揮手時落淚，「雨霏別哭」話題衝上熱搜。

▲▼張雨菲100m奪銅淚崩。（圖／新華網）

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▲▼張雨菲100m奪銅淚崩。（圖／新華網）

女子100公尺蝶泳，各國頂尖選手齊聚一堂，包括擁有4枚奧運獎牌的2020年東京奧運會該項目亞軍張雨霏、該項目世界紀錄和奧運會紀錄保持者沃許，以及該項目的奧運會衛冕冠軍麥克尼爾。

在巴黎奧運的備賽期間，張雨霏在100公尺蝶泳項目的表現穩定，她同時也是該項目的亞洲紀錄保持者。

比賽開始後，張雨霏戰術明確，在前50公尺她緊緊跟隨著世界紀錄保持者沃許，僅落後0.02秒，但在後半程無法保持速度。最終，張雨霏在最後衝刺階段以56秒21的成績奪得銅牌，且獲勝者是赫斯克。

▲▼張雨菲100m奪銅淚崩。（圖／新華網）

今年21歲的赫斯克，來自於廣州，自幼隨母親移民至美國，所以也有中文名字「簡愛」，6歲開始接觸游泳，18歲時參加東京奧運，獲得女子混合接力銀牌，本屆與沃許搭檔，又摘下自由式接力銀牌。

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關鍵字： 2024巴黎奧運2024美國隊2024奧運蝶式2024奧運大陸張雨霏

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