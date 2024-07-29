東奧「跌谷底」後一路戰到36歲　連珍羚奧運金牌夢最終章止步16強

▲連珍羚去年亞運摘金。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

36歲「柔道女王」連珍羚在歷經東京奧運領到3次指導止步16強的重大挫敗後，她去年在杭州亞運摘金，實現想替國家奪牌「報恩」的心願，並一路堅持到今年的巴黎奧運，第3度登上五環殿堂，今(29)日迎來奧運金牌夢最終章，可惜最終止步16強，但她強大的決心與對柔道的堅持，仍深深撼動人心。

連珍羚是我國最有代表性的柔道選手之一，小學時因不想參加早自習而意外開啟柔道生涯，她就讀錦和高中時以亞青選手身分赴日集訓，讓她大開眼界，就讀國立體育大學2年級時，她毅然決然放棄台灣學業，到日本東京山梨學院接受完整柔道訓練，成為該校史上首位「外籍」隊長。

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▲連珍羚。（資料照／記者林敬旻攝）

連珍羚2014年與日本小松柔道隊簽約，成為台灣首位旅日職業柔道選手，隔年她在布達佩斯柔道大獎賽中，以4連勝摘下台灣柔道史上第1面大獎賽金牌。2016年6月，連珍羚在大獎賽擊敗2012倫敦奧運金牌得主松本薰，雙方在該年里約奧運銅牌敗部復活戰中狹路相逢，可惜連珍羚這次敗下陣來，與台灣首面柔道奧運獎牌擦身而過。

連珍羚2021年再次叩關奧運，卻在她贏得許多榮耀的日本武道館遭逢生涯最大挫敗。她當初決定旅日就是為了一圓奧運金牌夢，2016年里約奧運失利後，她激勵自己再拚4年，卻在延後1年舉辦的東京奧運連吞3次指導止步16強，一生的夢想再次破滅，當場淚灑賽場。

▲連珍羚。（資料照／記者林敬旻攝）

原本計畫在東京奧運結束後退休的連珍羚，不甘心留下遺憾就離開賽場，決定續戰杭州亞運，在金牌戰擊敗生涯從沒贏過的勁敵玉置桃，實現想替國家奪牌「報恩」的心願，並決定再戰巴黎奧運，「會在柔道一直摔到不想摔為止。」

連珍羚今日迎來奧運金牌夢最終章，這次心情平靜，希望能盡情享受比賽，摔出屬於自己的柔道，從32強賽出發，對上以外卡資格參賽的17歲小將科洛瑪(Mariama Koroma)，開賽1分鐘就以三角固壓制對手，取得一本勝輕鬆晉級16強，但16強賽不敵世界第9的24歲塞爾維亞選手佩里希奇(Perisic Marica)，被對手率先拿下半勝，最終逆轉未果，連2屆奧運止步16強。