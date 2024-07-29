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快訊／「柔道女王」連珍羚不敵24歲小將　巴黎奧運止步16強

▲杭州亞運女子柔道，連珍羚摘下金牌。（圖／記者林敬旻攝）

▲「柔道女王」連珍羚。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

36歲「柔道女王」連珍羚第3度叩關五環殿堂，今(29)日在巴黎奧運女子57公斤級賽事登場，32強賽開賽1分鐘就取得一本勝過關，16強賽對上世界第9的塞爾維亞選手佩里希奇(Perisic Marica)，雙方展開生涯第3次對決，連珍羚先被對手取得半勝，隨後也沒能後來居上，最終宣告落敗，連2屆奧運止步16強。

連珍羚是台灣首位旅日職業選手，也是我國第1位在大滿貫賽摘金的柔道好手，在歷經東京奧運領到3次指導止步16強的重大挫敗後，她去年在杭州亞運一舉奪金，實現想替國家奪牌「報恩」的心願，並堅持戰到今年的巴黎奧運。

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第3度來到五環殿堂，很可能也將是個人奧運「最後一舞」，連珍羚這次心情平靜，希望能盡情享受比賽，摔出屬於自己的柔道。她此次以世界第21前進巴黎奧運，從32強賽出發，對上以外卡資格參賽的17歲小將科洛瑪(Mariama Koroma)，開賽1分鐘就以三角固壓制對手，取得一本勝輕鬆晉級16強。

連珍羚16強賽碰上世界第9的24歲塞爾維亞選手佩里希奇，兩人過去交手過2次，各拿1勝，今日第3度對決，連珍羚帶著自信與超殺眼神進場，開賽30秒內雙方就都領到一次指導，對手率先取得半勝，隨後也沒能後來居上，最終宣告落敗，連2屆奧運止步16強。

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