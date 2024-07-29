快訊／台灣男子擊劍睽違36年重返奧運　陳弈通挺進鈍劍32強

▲台灣擊劍王子陳弈通。（資料照／記者李毓康攝）

記者游郁香／綜合報導

睽違36年，中華代表團再次有男子擊劍選手登上奧運殿堂，有「擊劍王子」之稱的陳弈通今(29)日出戰男子個人鈍劍64強賽，面對黎巴嫩選手菲力毗·瓦金(Philippe Wakim)，儘管首局雙方激戰，最終陳弈通頂住壓力，以15比13挺進32強。

我國前一次有選手參加奧運擊劍比賽，得追溯到2012年倫敦奧運的徐若庭，她當時止步女子個人銳劍32強，這也是擊劍隊史最佳成績，而前一位男子選手就得追溯到1988年漢城奧運的鄭明祥與王三財。

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21歲的陳弈通在今年4月的巴黎奧運亞洲及大洋洲資格賽，拿下男子鈍劍冠軍而取得巴黎奧運門票，這是中華隊睽違36年之後，再次有男子擊劍選手能站上奧運舞台，他去年杭州亞運則是名列第8。

陳弈通13歲時就首度入選國手，15歲更成為2018年雅加達亞運代表團最年輕的國手，他該年也一舉在阿根廷青年奧運鍍銀。

陳弈通今日64強賽出戰黎巴嫩選手菲力毗·瓦金，首局雙方戰成12平，第2局他打出3比1攻勢，終場以15比13搶下32強門票。

值得一提的是，陳弈通除了是我國擊劍一哥，他大學就讀美國薩凡納藝術設計學院，主修平面設計，藝術天分過人，他開設了一個專門分享自己藝術作品的IG帳號，上面有各種素描、球鞋設計作品，相當多才多藝。