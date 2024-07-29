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新北國王續約「頂級好貨」　留下隊史首冠功臣奧帝

▲▼新北國王續約奪冠功臣奧帝。（圖／新北國王提供）

▲新北國王續約奪冠功臣奧帝。（圖／新北國王提供）

記者游郁香／綜合報導

新北國王今（29）日宣布與2023-24賽季奪冠功臣奧帝（Austin Daye）完成續約，在新賽季繼續合作，奧帝將持續在禁衛軍發揮自身經驗與能力，為新北市爭取另一個王城榮耀，挑戰連霸。

奧帝過去在2022-23年賽季就首次加盟新北國王，雖僅有7場出賽，但仍然繳出16.7分、8.4籃板，35% 三分命中率的優異成績，後來因生涯規劃考量，季中離隊返回歐洲打球；今年2月在球隊傷兵狀況與陣形的考量下，總經理毛加恩重新找回這位211公分的優質大前鋒。

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重返國王就與球隊遠征菲律賓宿霧挑戰EASL東超4強，奧帝在攻防上打出優質表現，也在接下來例行賽13場出賽中繳出場均14分、8.4籃板及驚人的50% 三分命中率。季後賽整體表現更是大躍進，首輪面對夢想家展現穩定的外圍火力，防守上也用經驗彌補球隊禁區身材的劣勢。

總冠軍系列戰面對領航猿，奧帝更是在G4大爆發，在球隊主力球員林書豪、曼尼高因傷缺陣的情況下，單場投進5記三分彈，轟下28分10籃板的表現幫助國王取得系列戰聽牌優勢，是新北國王今年能拿下隊史首冠的重要球員之一。

對於能繼續和奧帝合作，總經理毛加恩表示，「奧帝第一次來到國王時，身體狀況還有待調整，但今年各位可以看到，不管整體活動力跟場上的對抗強度都提升很多；奧帝這次回歸從EASL東超就展現高球商的智慧、豐富的大賽經驗，與團隊溝通及默契建立也十分良好，季後賽更讓大家看到奧帝在關鍵球的處理上，有著極高的把握度，高水準的發揮絕對是國王可以拿下冠軍的關鍵因子之一，不管場上場下都帶給球隊很大的幫助，這也是我們希望能與奧帝在新賽季繼續合作的原因，期待可以一起挑戰連霸。」
 

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關鍵字： TPBL新北國王奧帝Austin Daye

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