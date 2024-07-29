小熊莫雷爾比賽中與隊友道別　與光芒交易明星三壘手佩瑞德茲

▲莫雷爾（Christopher Morel） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

今年入選明星賽的光芒三壘手佩瑞德茲（Isaac Paredes）被交易至小熊，換來莫雷爾（Christopher Morel） 等3名球員，而且莫雷爾是在比賽中收到訊息，僅打完一打席就提前退場。

小熊總經理霍耶（Jed Hoyer）表示，「我們的目標不只這個球季，而是希望擁有未來能幫助球隊的球員，過去兩天交易獲得不錯的戰力，交易來佩瑞德茲，他是一名有實力的打者。」佩瑞德茲回到生涯的原點，他在2015年以50萬美元簽約加盟小熊。

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莫雷爾在比賽中與教練與隊友擁抱道別，他以充滿活力的個性聞名，儘管只在大聯盟活躍兩年多，已經為小熊貢獻不少關鍵攻擊，包含上半季對白襪的絕殺全壘打。

小熊總教練康索（Craig Counsell）坦言，「在比賽中告訴球員被交易，總是有點奇怪，對莫雷爾來說，這當然很令人驚訝與震驚，他給小熊帶來很多回憶。」

莫雷爾本季打擊率只有.199，OPS為0.675，小熊一直在尋求提升三壘位置的進攻戰力。莫雷爾在IG分享一張穿著小熊球衣的照片並表示，「現在無法思考言語，眼淚已經流出來，我的靈魂和心一直在芝加哥。」

佩瑞德茲在市場上不錯的標的，今年打擊率.245，轟出16發全壘打，貢獻55打點。他去年創造生涯最多31轟、98打點，將於2028年成為自由球員，有望為小熊帶來三壘位置的火力。

▲佩瑞德茲（Isaac Paredes）。（圖／達志影像／美聯社）