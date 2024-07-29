日本滑板女將金包銀合計29歲　14歲金牌吉澤戀完賽想去迪士尼

▲奧運日本14歲吉澤戀奧運滑板奪金。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

奧運女子滑板街式賽由14歲日本女將吉澤戀奪金，另一位15歲日本女將赤間凜音則拿到銀牌，而且排名第3、4名的年紀都很輕，分別為16歲巴西女將李爾（Rayssa Leal）以及中國14歲女將崔宸曦。

首次登上奧運舞台的吉澤戀，拿下272.74的高分，完成前三個動作前，總排名只有第四名，最後以第四個技巧動作拿到高分96.39分，以6.8分些微差距超越同為日本籍的赤間凛音逆轉奪金。吉澤戀表示，「能通過預賽很好，很驚訝能金牌，感覺到獎牌的重量，經過很多努力才到這一步。」

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吉澤戀於2009年9月22日出生，受哥哥影響從7歲開始比賽，2021年拿下日本錦標賽第5名，去年12月世錦賽也奪第5名，奧運資格賽中表現亮眼而獲得參賽資格。2021年東京奧運時，她才13歲，在電視上看到西矢椛選手的比賽，開始勾勒奧運的夢想舞台。

回顧奧運首秀，吉澤戀認為，「很多人專注在這個運動，感覺很有趣，想繼續跟很多人一起滑板。滑板選手的壽命較短，平均年紀比較輕，但我想顛覆這件事，證明即使長大成人也可以在奧運舞台上證明自己。」

當被問到如何犒賞自己時，吉澤戀害羞得說，「我想吃拉麵，還想去迪士尼。」卸下選手身份後，她仍是一位還在成長的女孩。她染了一頭棕色頭髮，笑稱回到日本會改回黑色，還在念中學的她透露，「會很享受接下來的6個月，把握在中學最後階段。」