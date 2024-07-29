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大谷翔平跑出本季第27盜道奇止敗　教頭：他是熱愛學習棒球的人

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇29日（台灣時間）作客太空人，大谷翔平雖然4打數都熄火，不過跑出本季第27次盜壘成功，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）稱讚，「他是熱愛學習棒球的人。」

大谷翔平先發首棒扛指定打擊，第一打席敲中外野飛球，第二打席遭到三振，第三打席擊出右外野飛球，第四打席又被三振，直到9局上面對左投蒙泰羅（Rafael Montero）選到保送，隨後盜壘成功並利用隊友滾地球攻佔三壘，隨後海沃德（Jason Heyward）擊出高飛犧牲打跑回1分。

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道奇5局上靠海沃德陽春砲先馳得點，6局上洛克斯（Gavin Lux）轟陽分砲，6局下太空人迪亞茲（Yainer Diaz）回敬一轟追成2比3。8局上賀蘭德茲（Teoscar Hernández）轟陽春彈，畢吉歐（Cavan Biggio）適時安打將比數拉開，9局上再靠大谷翔平跑回第6分，最終以6比2獲勝，避免被太空人橫掃，止2連敗。

大谷翔平本季出賽104場，達成32轟、27盜，據日媒《體育報知》計算，以此進度季末可達到48轟、40盜，有望成為大聯盟「40轟、40盜」史上第6人。

談到大谷翔平9局上跑出盜壘成功，道奇教頭羅伯斯讚不絕口，「他是熱愛學習棒球的人。一壘指導教練給予很多投手的資訊，但他很積極，身體狀況也很好，當他盜壘成功時，還會轉化成得分，為球隊做出貢獻，看他跑壘很有趣。」

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關鍵字： 大谷翔平盜壘道奇太空人棒球

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