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被滿場觀眾「震撼」！中華女團惜敗　雷母滿意全員表現

▲巴黎奧運中華射箭女團。（圖／中華奧會提供）

▲巴黎奧運中華射箭女團。（圖／中華奧會提供）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運中華射箭女團於8強賽以2比6不敵「大魔王」韓國，結束本屆奧運之旅，賽後「雷母」雷千瑩坦言，有被全場觀眾「震撼到」，有提醒學妹們要享受舞台，雖然最終沒能拿下勝利，但她很滿意全隊此役表現。

賽後「雷母」雷千瑩用手拿著冰袋冰敷右眼走出賽場，她透露自己在比賽前不小心撞到，但對比賽沒有太大影響，她強調滿意全隊今天的表現，有做到賽前設定的目標，可惜風勢沒有抓得很好，結果比較可惜。

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由於東京奧運遭遇疫情影響，所以並沒有開放觀眾入場，雷千瑩坦言，似乎是因為太久沒有這樣的感覺，今年奧運進場看到場邊滿座的盛況，讓她大受震撼，她也因此提醒學妹們要用平常心面對，帶著壓力來挑戰這個舞台，並且享受比賽，雷千瑩表示她有看到不錯效果。

雷千瑩表示，比賽中偶爾會有一陣左側風，韓國隊都被影響，很少見出現首局沒有10分箭，第2局更有7分箭的狀況。

19歲小將李彩綺在第一回合分別射出7分箭、6分箭，她透露自己早上的16強賽瞄準鏡調的比較低，下午的8強賽有稍微調整一下，位置卻調的有點太高，還好後來第二回合就馬上調整回來。

李彩綺表示，奧運初體驗，感覺蠻好玩的，但觀眾很多，個人賽就做好自己的內容。 邱意晴表示，看到這麼多觀眾很震撼，個人賽準備好了，專注做好該做的事情。 

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