藍力首勝歸功隊友　MVP嗨跳韓風「出局舞」認證很洗腦

▲▼中職藍力拿下單場MVP，與韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬等一起跳三振舞。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將28日大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹第3戰，悍將先發洋投藍力繳出7局無失分，合計6局都演出3上3下，局局都聽到「出局舞」，他直呼，「很酷！很洗腦。」

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新洋投藍力此戰初登板，主投7局，僅被敲2支零星安打，而且6度演出3上3下，奪6次三振，無失分，先發7局無失分創悍將球團史第一人記錄。

「鋒總」陳金鋒表示，「他的控球不錯，位置很好，因為有段時間沒比賽，7局比較疲勞，也是第一次先發，我們再一直尋找左投，而他第一場表現就不錯，繼續加油。」

藍力明星賽前抵台，前一戰在美國出賽是7月10日，他表示，「此戰7局結束時球隊已經6分領先，過程中隊友給予支持，投完覺得差不多，有好幾周沒比賽，是很好的退場時機。」他也談到，球隊的氣氛不錯，從美國到台灣，把自己的手感維持好，很多洋投朋友都告知台灣打者習性，獲得不少幫助，而且很享受在大巨蛋投球。

談到體驗台灣應援方式，藍力表示，「很酷！來台灣這種應援方式沒看過，美國從沒有過，吸引很多球迷。」起亞虎啦啦隊6位女孩來台交流，一起跳「出局舞」，「聽到這首歌，真的很洗腦也很酷。」 而且他在賽後MVP頒獎舞台，親自體驗出局舞，跟女孩們跳得相當開心。

張育成此戰敲出2支長打包含1轟，藍力說，「來幾個禮拜看到他很好的守備，此系列賽也開轟，是球隊很好的領袖。」

▲▼中職藍力拿下單場MVP，與韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」金韓拿、李珠珢、朴星垠、朴信妃、鄭嘉睿、劉世彬等一起跳三振舞。（圖／記者李毓康攝）