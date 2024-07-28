運動雲

>

唐嘉鴻「突破心魔」！　奧運體操單槓資格賽第2晉決賽

▲體操好手「亞洲貓王」唐嘉鴻 。（圖／台灣師範大學提供）

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻晉級巴黎奧運決賽。（圖／台灣師範大學提供）

文／中央社

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子體操資格賽，單槓拿到14.933分、排名第2晉級決賽，唐嘉鴻開心地說：「終於突破心魔了。」

唐嘉鴻過去在大型運動賽事和單項錦標賽，多次都是在資格賽就失敗無緣晉級，包括上屆東京奧運，這次他以單項資格取得巴黎奧運參賽權，總算破繭而出。

[廣告]請繼續往下閱讀...

唐嘉鴻資格賽選擇難度分6.3的套路，獲得8.633的執行分，最終以總分14.933分排名第2，僅次中國選手張博恆的15.133分，不過張博恆選擇的難度分是6.5的套路。

唐嘉鴻賽後接受媒體訪問時表示，這半年待在國外的時間比台灣長，真的非常辛苦，「今天上場前告訴自己這一套難度動作已經做到爛掉了，一定要相信自己，大膽的放開去做。」

儘管資格賽以第2晉級，但唐嘉鴻還是不滿意，「今天的動作上還是有一些小瑕疵，會到決賽日前再好好的磨練，這次算是突破心魔，也是直接回饋這半年來幫助我的所有人。」男子單槓決賽將於法國當地時間8月5日舉行。

唐嘉鴻落地後，不但振臂高呼，也對著看台上的加油團開心回應，「我的家人、姊姊都有來現場，加上代表團的長官們，很感謝他們在現場幫我加油。」

唐嘉鴻也開玩笑表示，他在比賽的時候，有跟幾個上次東京奧運同樣在資格賽失敗淘汰的選手聊天，「很開心我們這次都晉級了，有點像是復仇者聯盟的感覺。」

教練翁士航提到，現在決賽的套路還在想，「以我們自己的計算，這8天應該會是嘉鴻做6.8分的高峰期，但成功率還是有點不穩定，所以我還是會仔細評估，到底要穩穩做6.5，還是要直接拚6.8。」

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

關鍵字： 亞洲貓王唐嘉鴻2024巴黎奧運、2024奧運、2024奧運體操、2024奧運台灣之光

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　魔性「三振舞」超吸睛引粉絲暴動

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　魔性「三振舞」超吸睛引粉絲暴動

快訊／楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹　巴黎奧運止步8強

快訊／楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹　巴黎奧運止步8強

細數楊勇緯台灣史上第1紀錄　無緣連兩屆奧運奪牌仍是勵志男神

細數楊勇緯台灣史上第1紀錄　無緣連兩屆奧運奪牌仍是勵志男神

快訊／林昀儒、陳思羽4比2退地主組合　挺進混雙8強考驗才要開始

快訊／林昀儒、陳思羽4比2退地主組合　挺進混雙8強考驗才要開始

英「打毛線」跳水王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式

英「打毛線」跳水王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式

「柔道男神」巴黎奧運失利後沉潛　楊勇緯下半年賽事可能大幅調整

「柔道男神」巴黎奧運失利後沉潛　楊勇緯下半年賽事可能大幅調整

林昀儒、陳思羽攜手晉級卻碰大魔王　2人苦笑：先拚拿1局

林昀儒、陳思羽攜手晉級卻碰大魔王　2人苦笑：先拚拿1局

快訊／楊勇緯巴黎奧運挫敗無緣奪牌　劉文等：給他時間調適

快訊／楊勇緯巴黎奧運挫敗無緣奪牌　劉文等：給他時間調適

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀表現出色！首戰淘汰韓國強敵晉級

快訊／「拳擊美少女」吳詩儀表現出色！首戰淘汰韓國強敵晉級

快訊／麟洋配36分鐘奪奧運首勝　李洋：靠王齊麟Carry全場

快訊／麟洋配36分鐘奪奧運首勝　李洋：靠王齊麟Carry全場

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

熱門新聞

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　魔性「三振舞」超吸睛引粉絲暴動

快訊／楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹　巴黎奧運止步8強

細數楊勇緯台灣史上第1紀錄　無緣連兩屆奧運奪牌仍是勵志男神

快訊／林昀儒、陳思羽4比2退地主組合　挺進混雙8強考驗才要開始

英「打毛線」跳水王子再戰巴黎奧運！第一天就開啟編織模式

「柔道男神」巴黎奧運失利後沉潛　楊勇緯下半年賽事可能大幅調整

讀者回應

﻿

熱門新聞

1「AI美人」李珠珢魔性舞吸睛

2楊勇緯敗部復活不敵宿敵永山龍樹

3楊勇緯錯失頒獎台　細數他史上第1紀錄

4林昀儒、陳思羽挺進混雙8強

5英跳水王子再戰巴黎奧運！開啟編織模式

最新新聞

1唐嘉鴻「突破心魔」！　奧運體操單槓資格賽第2晉決賽

2奧運羽球「麟洋配」開紅盤　王齊麟跳舞讓李洋鬆一下

3楊勇緯巴黎奧運惜無緣獎牌！　難過留「8字」離場

4李洋開幕成落湯雞　王齊麟暖心點熱湯

5奪奧運首勝　李洋：王齊麟Carry全場

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

楊勇緯出賽！老家土地公廟前鄉親集氣　表妹嗨喊：哥加油拿冠軍

巴黎奧運塞納河開幕！　戴資穎、孫振雨中掌旗

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

「餵」巴黎中華健兒而戰　設膳食中繼站供營養料理

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366