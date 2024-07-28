唐嘉鴻「突破心魔」！　奧運體操單槓資格賽第2晉決賽

▲「亞洲貓王」唐嘉鴻晉級巴黎奧運決賽。（圖／台灣師範大學提供）



文／中央社

「亞洲貓王」唐嘉鴻今天在巴黎奧運男子體操資格賽，單槓拿到14.933分、排名第2晉級決賽，唐嘉鴻開心地說：「終於突破心魔了。」

唐嘉鴻過去在大型運動賽事和單項錦標賽，多次都是在資格賽就失敗無緣晉級，包括上屆東京奧運，這次他以單項資格取得巴黎奧運參賽權，總算破繭而出。

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唐嘉鴻資格賽選擇難度分6.3的套路，獲得8.633的執行分，最終以總分14.933分排名第2，僅次中國選手張博恆的15.133分，不過張博恆選擇的難度分是6.5的套路。

唐嘉鴻賽後接受媒體訪問時表示，這半年待在國外的時間比台灣長，真的非常辛苦，「今天上場前告訴自己這一套難度動作已經做到爛掉了，一定要相信自己，大膽的放開去做。」

儘管資格賽以第2晉級，但唐嘉鴻還是不滿意，「今天的動作上還是有一些小瑕疵，會到決賽日前再好好的磨練，這次算是突破心魔，也是直接回饋這半年來幫助我的所有人。」男子單槓決賽將於法國當地時間8月5日舉行。

唐嘉鴻落地後，不但振臂高呼，也對著看台上的加油團開心回應，「我的家人、姊姊都有來現場，加上代表團的長官們，很感謝他們在現場幫我加油。」

唐嘉鴻也開玩笑表示，他在比賽的時候，有跟幾個上次東京奧運同樣在資格賽失敗淘汰的選手聊天，「很開心我們這次都晉級了，有點像是復仇者聯盟的感覺。」

教練翁士航提到，現在決賽的套路還在想，「以我們自己的計算，這8天應該會是嘉鴻做6.8分的高峰期，但成功率還是有點不穩定，所以我還是會仔細評估，到底要穩穩做6.5，還是要直接拚6.8。」