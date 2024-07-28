楊勇緯巴黎奧運惜無緣獎牌！　難過留「8字」離場

▲楊勇緯本屆巴黎奧運無緣奪牌，教練盼外界給他時間與空間調適。（圖／中華奧會提供）



文／中央社

「柔道男神」楊勇緯沒能複製上屆劇本，巴黎奧運男子60公斤級敗部最後3秒被日本好手永山龍樹拿下半勝吞敗、無緣獎牌，賽後他難忍情緒，離場只留下：「平復一下、不好意思。」

楊勇緯今天16強賽首戰在「黃金得分制」擊敗義大利選手卡利諾（Andrea Carlino），8強不敵哈薩克選手斯梅托夫（Yeldos Smetov）、落入敗部。

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敗部遇上過往對戰居於劣勢的日本好手永山龍樹，對手比賽中雖吞下2次指導，但最後3秒逆勢勝出，楊勇緯吞敗無緣獎牌，賽後難忍情緒，經過媒體採訪區時，只留下：「平復一下、不好意思。」就黯然離開，沒有再出來受訪。

教練劉文等表示，比賽就是這樣，今天首戰看起來沒有很順利、沒有贏得很直接，但有慢慢掌握節奏，8強賽對手發揮更好，楊勇緯沒有掌握得分契機，過程也有提出抗議，但最後沒有看重播畫面，比賽就是這樣，接受裁判的判決。

敗部與永山龍樹交手，劉文等稱讚楊勇緯過程發揮的很好，但對方也拚命想要得分，選手都希望有好表現，最後不是想要的結果當然會沮喪。

楊勇緯是上屆銀牌得主、也被寄與奪牌厚望，劉文等表示，當然會有壓力，就看誰把狀況調整到最好，比賽過程誰都沒有辦法完全掌握。

被問起賽後有沒有跟楊勇緯說什麼，劉文等說：「給他時間、給他空間，這很重要，讓他調整。」他也提到，相信大家都希望楊勇緯有辦法很快調適、面對未來比賽。