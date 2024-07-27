張進德阿嬤面前久違MVP很開心　體驗韓風應援跳「出局舞」好緊張

▲▼中職張進德。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將27日大巨蛋主場迎戰台鋼雄鷹，張進德關鍵代打建功獲頒MVP，今天80歲阿嬤及媽媽都到場觀戰，在家人面前拿到MVP倍感開心，悍將球團邀請起亞虎啦啦隊參與MVP頒獎，也讓張進德特別緊張。

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悍將8局上遭到扳平比數，8局下啟用代打都很成功，池恩齊代打執行短打戰術，靠腳程攻佔上壘。「鋒總」陳金鋒表示，代打短打是一致的目標，想辦法做好每件事，盡力幫助球隊。

張進德隨後代打敲回追平分，鋒總透露，「因為他的擊球能力比國麟好一點，對戰上也有評估，前三次打擊國麟狀況不好，加上阿德是左打，高飛球就可以得分，因此讓他代打。」張進德則透露，「在休息室時，鋒哥問我準備好了沒，我很有自信的回應他，也保持自信專注於每顆好球。」

張進德滿壘代打時，弟弟張育成剛好站在二壘，這支關鍵安打帶回追平分，不過張育成留在三壘，靠下一棒戴培峰高飛犧牲打才跑回超前分，張進德坦言，「相信育成也替我開心，兩兄弟一起帶領球隊有更好的表現，下次有機會再把他送回本壘。」

久違在主場拿到MVP，而且是在家人面前，他坦言，「很開心，教練團給我『嗆司』，也想幫助團隊。」賽後頒獎台與起亞虎啦啦隊女孩一起跳舞，他笑言，「很久沒有拿MVP了，很緊張啊！跳第二次的時候比較緊張，她們都在看，出局舞原本以為是三振才會跳，聽一整場滿洗腦的。」

▲▼中職張進德。（圖／記者李毓康攝）