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台灣羽球混雙苦等12年重返奧運　葉宏蔚、李佳馨小組賽首戰失利

▲▼台灣最強混雙組合葉宏蔚、李佳馨。（圖／大專體總提供）

▲台灣最強混雙組合葉宏蔚、李佳馨。（圖／資料照）

記者游郁香／綜合報導

中華羽球代表隊本屆巴黎奧運由「台灣最強混雙」葉宏蔚、李佳馨打頭陣，這是我國羽球混雙睽違12年再登五環殿堂，對兩人來說也是奧運初體驗，今(27日)晚迎來小組賽首戰，出戰香港組合鄧俊文、謝影雪，首局一度與對手拉鋸，可惜終場仍以13比21、13比21連輸2局出師不利。

葉宏蔚、李佳馨在巴黎奧運混雙項目被分在C組，原本各組有4對選手，取分組前2晉級8強，不過組內的丹麥選手克利斯提安森(Mathias Christiansen)因回報每日行蹤出現3次違規，恐面臨禁賽處分，他不想影響丹麥代表隊而主動退賽，因此C組形成「3搶2」的局面。

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▲亞運羽球混雙中華隊葉宏蔚、李佳馨出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉宏蔚、李佳馨。（資料照／記者林敬旻攝）

雖然少了一組對手，晉級的機率相對提高，但中華隊教練劉佳城坦言，3組取2名晉級的情況下，壓力恐會更大，小組賽首戰變得尤為關鍵。

葉宏蔚、李佳馨今晚小組賽首戰對上香港組合鄧俊文、謝影雪，雙方過去2次交手，葉李配都落敗。今日上半局雙方勢均力敵，葉李配一度在6比7後連拿3分，取得9比7反超，但對手很快扳成10比10，葉李配以10比11進入技術暫停。

葉宏蔚、李佳馨下半局遇上亂流，一度陷入11比17、6分落後，雖奮力追趕分數，還是讓對手以20比13取得7個局點，以13比21讓出首局。進入次局，葉李配以5比11進入技術暫停，下半局也沒能趕上比數，最終遭直落2吞敗。

葉宏蔚、李佳馨輸掉小組賽首戰後，下一場對日本組合渡邊勇大、東野有紗非贏不可，雙方歷來4度對決，各拿了2勝。

▲亞運羽球混雙中華隊葉宏蔚、李佳馨出賽。（圖／記者林敬旻攝）

▲葉宏蔚、李佳馨。（資料照／記者林敬旻攝）

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