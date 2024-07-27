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19歲韓國「AI美人」李珠珢首登大巨蛋嚇到　意外三振舞在台灣爆紅

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴信妃(左起)、李珠珢共6名成員，與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後也站上大巨蛋的應援舞台，呈現原汁原味的起亞虎韓式應援。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」李珠珢（右）呈現原汁原味的起亞虎韓式應援。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

起亞虎啦啦隊受富邦悍將之邀來台，27日賽前特別舉辦與球迷相聚一起的見面會，因「三振舞」爆紅的李珠珢被大巨蛋規模嚇到，透過該影片增加不少粉絲，非常感謝大家的支持。

隊長金韓拿表示，「很高興見到大家，透過這次交流第一次來台灣，可以見到很多台灣粉絲，感受到大家的熱情。因為我喜歡麻辣的食物，所以很期待嘗試臭豆腐，感謝這次兩球團交流的合作。」

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首次來到台北大巨蛋，因洗腦三振舞爆紅的李珠珢透露，「第一次來到大巨蛋，不只是球員休息室，就連啦啦隊的休息室的設施都很便利，一進來就被大巨蛋的規模嚇到了。」

起亞虎應援曲影片，在台灣廣受歡迎，李珠珢說，「沒有預期會因為影片爆紅，感覺增加很多粉絲，非常感謝。」劉世彬則說，「我們的應援曲受到很多關注，感覺很神奇，以後也請多多關注我們啦啦隊。」

不少韓國啦啦隊女孩都來台灣發展，朴信妃透露，「跟李雅英在起亞虎合作，生涯初期也遇過南珉貞，看到兩位前輩在這裡的應援，感覺很厲害，也很尊敬她們。」金韓拿也很期待，「以後希望可以每年兩隊都可以交流，我們會用心應援。」鄭嘉睿透露，「這次有跟粉絲互動的時間，6局也會準備『最強起亞』的表演，請大家多關注。」

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢共6名成員，與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後也站上大巨蛋的應援舞台，呈現原汁原味的起亞虎韓式應援。（圖／記者李毓康攝）

▲▼富邦悍將流行音樂節大巨蛋開唱，韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」朴星垠（左起）、劉世彬、金韓拿、鄭嘉睿、朴信妃、李珠珢共6名成員，與Fubon Angels帶來賽前表演，開賽後也站上大巨蛋的應援舞台，呈現原汁原味的起亞虎韓式應援。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字： 啦啦隊起亞虎球迷台灣韓國

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