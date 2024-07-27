CBA選秀5台將獲選　浙江廣廈首輪選林秉聖、南京同曦挑走陳將双

▲林秉聖CBA選秀首輪第4順位獲選。（圖／翻攝自IG）

文／中央社

中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會今天登場，共5名台將獲選創紀錄，包括上季效力台北戰神後衛林秉聖首輪第4順位獲浙江廣廈青睞，世新大學陳將双、健行科大蔡宸綱各被南京、山西隊挑走。

過去中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會累計已有9名台灣選手獲選，加上今天獲選的台將，人數確定破雙位數，單屆5名台將獲選，也是史上最多。

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27歲的後衛林秉聖上季效力於台北台新戰神，出賽23場，繳出15.4分、4.3籃板、3.5助攻成績，不僅幫助球隊打進總冠軍賽，個人更是包攬年度防守第一隊、年度第六人和年度進步獎3大獎項，休賽季決定行使合約中旅外條款、投入CBA選秀追夢。

手握首輪第4順位籤的浙江廣廈今天選中林秉聖，而他也將成為繼林志傑、吳岱豪、劉錚後，隊史第4位台將。

▲昔日最強高中生陳將双CBA選秀首輪獲選。（圖／翻攝自IG）

至於世新大學後衛陳將双日前雖缺席TPBL選秀會，但仍在首輪獲得新北國王指名，今天現身CBA選秀現場，在首輪第8順位南京同曦挑走，而健行科大蔡宸綱在首輪第9順位獲得山西汾酒青睞。

次輪同樣也有台灣球員獲選，國立體育大學後衛陳冠中、高雄師範大學後衛魏莨哲分別被吉林隊、北京首鋼選中。

今年共有6名台灣選手報名中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀會，分別是林秉聖、陳將双、陳力生、魏莨哲、陳冠中與蔡宸綱，但蔡宸綱、魏莨哲日前參加台灣職業籃球大聯盟（TPBL）選秀會分別被新竹攻城獅、高雄全家海神選中後，已表態將留在TPBL。