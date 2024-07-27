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大谷翔平雙安1盜　道奇團隊吞15K得分掛蛋不敵太空人

▲▼大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇27日（台灣時間）作客太空人，大谷翔平連續2場雙安，跑出1次盜壘成功，道奇打線挨15K，先發打線只有大谷翔平沒有三振，以0比5落敗。

大谷翔平第一打席敲出本季第28支二壘安打，可惜留下殘壘。太空人2局下突破道奇先發投手史東（Gavin Stone）防線，迪亞茲（Yainer Diaz）敲安打，梅耶斯（Jake Meyers）獲得保送，洛培費多（Joey Loperfido）適時安打先馳得點。

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伯格曼（Alex Bregman）3局下轟陽春砲，辛格爾頓（Jon Singleton）4局下轟兩分砲，以4比0領先。大谷翔平8局上敲安打開啟攻勢，還跑出本季第25次盜壘成功，可惜又留下殘壘，道奇牛棚又失守8局下接連挨兩支二壘安打被攻下1分，最終道奇就以0比5落敗。

大谷翔平3打數2安打，獲得1次保送，打擊率.315，OPS為1.040。本季累計25盜，距離生涯最多2021年的26盜只差1盜，日媒《Sponichi》計算以此速度全季有望可達38次盜壘，有望挑戰日本人最初40轟、40盜紀錄。

道奇先發投手史東主投6局，被敲9支安打，失4分，承擔本季第4敗。道奇主砲之一弗里曼（Freddie Freeman）原本被排進先發打線，因收到小孩感染滑膜炎而臨時缺陣，此戰道奇打線擊出6支安打，除了大谷翔平之外，都遭到三振，累計15 K，畢吉歐（Cavan Biggio）獨吞3K。

太空人先發左投瓦德茲（Framber Valdez）投6.1局無失分，拿下第9勝。太空人全場11支安打，梅耶斯3安打猛打賞，貢獻1打點，表現亮眼。

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