戴資穎、孫振進場前開心合影　開船就下大雨穿雨衣熱情不減

▲台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同擔任掌旗官 。（圖／讀者提供）

記者游郁香／綜合報導

2024巴黎奧運今(27)日凌晨1點30分在塞納河上正式開幕，中華代表團與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，被排在第74艘船出發，目前還未進場，我國由台灣球后戴資穎、霹靂舞一哥孫振共同掌旗，小戴出發前微笑舉著中華奧會旗幟，與孫振開心合影，不過航行了一段就下起大雨，讓她直呼雨有點大。

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▲戴資穎分享開幕式乘船照片，現場出現明顯雨勢 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）

第4度叩關奧運殿堂的台灣羽球一姐戴資穎，將在巴黎奧運後正式退休，她在生涯「最後一舞」與台灣史上首位靠霹靂舞前進五環殿堂的「B-Boy」孫振一起擔任掌旗官。小戴承諾一定會好好完成這次任務，但有點擔心塞納河上的開幕式要航行6公里，如果要全程舉著旗幟，自己可能會拿不動，只能交給學弟孫振。

我國共有21名選手參加開幕式，被排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，出發前戴資穎微笑舉著中華奧會旗幟與比YA的孫振合影，還自拍船上的團員上傳到個人IG，不過船開始航行後，雨勢增大，小戴穿上雨衣直呼雨有點大。

▲戴資穎分享開幕式乘船照片 。（圖／翻攝自IG／tai_tzuying）