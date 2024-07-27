史上首見！巴黎奧運塞納河上正式開幕　搭船伴隨「水舞」進場

▲巴黎奧運在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

2024巴黎奧運開幕式今(27)日凌晨1點30分在塞納河上登場，這是奧運史上首次在戶外舉行開幕，來自206個國家的1萬500名運動員搭乘85艘船隻，要在塞納河上航行6公里，預計現場有超過30萬名觀眾共襄盛舉，規模史上之最，出現一艘船上有數國選手共乘的景象，伴隨著「水舞」歡迎他們進場。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲巴黎奧運在塞納河上正式開幕。（圖／達志影像／美聯社）

時隔100年，法國首都巴黎再度舉辦奧運，特別將開幕式移到塞納河上舉行，架設了71面大螢幕、1000台擴音器，動用空拍機等各式攝影機，預估現場有超過30萬名觀眾，全球則有10億人在螢幕前欣賞。206個參賽國家共1萬500名運動員，搭乘85艘船隻沿著塞納河航行6公里，以奧斯特利茨橋為起點，行經協和廣場、榮軍院、艾菲爾鐵塔等知名景點。

▲巴黎奧運在塞納河上正式開幕，總統馬克宏。（圖／達志影像／美聯社）

這是奧運史上規模最大的開幕式，也是首次在戶外還是在「水上」開幕，為了達成此壯舉，塞納河周邊都被圍起來，居民必須獲取QR Code才能通行特定區域。

儘管開幕前2小時，當地一度下起暴雨，所幸沒有影響開幕式，各國運動員搭船揮舞著國旗進場。中華代表團共有21名選手參加開幕進場，由羽球天后戴資穎，霹靂舞高手孫振共同擔任掌旗官，被排在第74艘船出發，與塔吉克、坦尚尼亞、查德同船，全程約42分鐘，預計登船時間為台灣時間27日凌晨2點25分，直到凌晨3點55分才會正式下船。