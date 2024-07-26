視察中華隊奧運中繼站教育部長超滿意　宣告奪牌乳豬一隻

▲教育部長鄭英耀(右五)、體育署長鄭世忠(右四)、中華奧會主席林鴻道(右六)視察奧運中華隊中繼站。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運26日正式開幕，教育部長鄭英耀、體育署長鄭世忠以及中華奧會主席林鴻道日前已經抵達巴黎，並於開幕典禮上午視察本次新增的中華隊選手中繼站，鄭部長看完菜色直言滿意，還透露有在法僑胞宣告，只要奪牌就送一隻烤乳豬進入中繼站！

中華奧會在本屆巴黎奧運做出創舉，為了讓選手們在他鄉比賽嚐到家鄉為，特別租下當地日租公寓作為據點，除了招募大廚進駐外，加上贊助商的贊助，讓台式美食在花都飄香，也讓在異鄉的選手們能大飽口福，不怕在法國菜色吃不習慣。

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中繼站菜色包含台式牛肉麵、滷肉飯、茶葉蛋、小籠包、鹹酥雞、蔥燒豬肉等等台灣常見美味，選手專心備戰比賽之餘，能同時祭祭五臟腑，其中牛肉麵是人氣最高的美食，小籠包跟鹹酥雞也十分受到選手們歡迎。

▲中繼站菜餚牛肉麵最受歡迎。（圖／記者簡名杉攝）

鄭英耀部長到了中繼站後，先是吃了一口鹹酥雞，直言「好吃」，更表示滿桌的菜餚他都想吃看看，他指出，除了感謝體育署及中華奧會的用心之外，也希望來中繼站品嚐美食，能夠成為選手在高壓比賽之餘紓解壓力的方式之一，成為他們的心理能量，並透露本來只準備一千份的膳食，但因為選手們反應熱烈，讓他們不得不追加，還指出法國僑胞也非常支持選手們，喊出，「只要有獎牌都要送一隻乳豬進來！」同時會送一些包子、肉粽、餃子進到中繼站給選手支援。

中華奧會主席林鴻道指出，由於現在大多選手在中繼站直接享用，或是由奧會這邊派人送到他們的比賽、訓練場域，目前奧會正在想辦法克服，能不能將食材、佳餚送進選手村，希望選手肚子餓的時候就能隨時想用台式美食。