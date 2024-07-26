陳仕朋明星賽勤向嘟嘟挖寶　挑戰單季150局

▲陳仕朋。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將26日在大巨蛋迎戰台鋼雄鷹，陳仕朋掛帥主投演出優質先發，投6局失1分，奪本季第7勝，透過明星賽與潘威倫挖寶，將挑戰他單季150局設定為目標。

陳仕朋明星賽後首次先發，儘管每局都有打者上壘，他仍守住戰局僅失1分，他表示，「剛上去投生疏，有盡力調整，感覺仍有點落差。明星賽期間，按照先發天數的課表，訓練量也有跟教練溝通。此戰能投到6局，隊友守備很幫忙，跌跌撞撞有吃完局數。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管明星賽有登板，但張力有差距，陳仕朋坦言，「首局滿陌生的。」而且大巨蛋投手丘仍需要適應，他坦言，「首局教練有詢問是否需要請工作人員整理場地，自己稍微整理投手板附近。」

台鋼先發打線加入剛交易入隊的郭阜林，陳仕朋第一打席對決就被敲安打，他表示，「相對位置上，之前他們其他年輕選手屬於不同類型，沒有像他這麼有力量，加上明星賽前他們打者狀態不錯，現在又有阜林加入，增加長打火力，那支安打他有把握住。」

陳仕朋自2019年到去年為止，連續5個球季都超過100局，其中有2季達成120局，本季出賽15場，累計7勝5敗，累計90.2局。透過明星賽與中職最多勝投手「嘟嘟」潘威倫挖寶。

陳仕朋表示，「對於勝投沒想太多，以局數為目標，上次看到嘟嘟賢拜的新聞，改120場之後，只有他投滿150局，可以當成目標。明星賽向他挖寶，包含體能調整，還有休賽季做的訓練，以及面對相同的打者，如何做出修正等。」