楊勇緯明爭我國本屆首金　巴黎奧運柔道場地卻遭疑「不符規定」

▲楊勇緯。（資料照／記者林敬旻攝）

記者游郁香／綜合報導

台灣「柔道男神」楊勇緯明(27)日將出戰男子60公斤級賽事，力拚我國本屆奧運首面獎牌，在賽事登場前夕，國際柔道總會(IJF)主席維澤爾(Marius Vizer)卻在接受《巴黎人報》訪問時，質疑場地不符合「國際賽規格」，引起一片譁然，對此大會有關人士強調，絕對會確保戰神競技場為賽事做好準備。

楊勇緯帶著2021東京奧運銀牌、2023杭州亞運金牌以及今年世錦賽銀牌的亮眼成績，以世界第1之姿2度叩關奧運，他出發前信心喊話， 「當然會想要拿獎牌，但是不只是獎牌，想要拿金牌！」希望能彌補上屆東奧「銀恨」痛哭的遺憾。

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▲柔道總會主席維澤爾。（圖／達志影像／美聯社）

楊勇緯本屆巴黎奧運再次扛起替我國爭取首面獎牌的重任，名列男子60公斤級頭號種子，首輪輪空直接晉級16強，首戰將交手澳洲卡茲(Joshua Katz)與義大利卡利諾(Andrea Carlino)之間的勝方，奪金的關鍵戰役在於4強賽，可能面對西班牙世錦賽金牌名將賈里霍斯(Francisco Garrigos)，或生涯從未贏過的日本「宿敵」永山龍樹。

不過在柔道賽事展開前夕，國際柔道總會(IJF)主席維澤爾卻在受訪時批評，場地不符「國際賽規格」，他發現地墊安裝不當、上面有髒污，體重磅秤也還未安置妥當等問題，甚至傳出大廳也很髒亂。

對此大會有關人士坦言，確實有些待解決的問題，如設備的組裝和場地清潔，不過一定會在賽事開始前做好最後的準備工作。