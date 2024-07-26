郭阜林轉隊首戰緊張到發抖　合體浣熊兄弟吳念庭疑惑：哪裡像？

▲郭阜林與吳念庭浣熊兄弟合體。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者楊舒帆／台北報導

剛從統一獅交易至台鋼雄鷹的郭阜林26日馬上在大巨蛋擔任先發三壘手，讓他直呼，「第一次來大巨蛋，本來還想適應一下場地、環境，但洪總說要先發，讓我很緊張，腳都在發抖。」

成為交易主角，郭阜林表示，「一直都有幻想，台灣市場向來保守，若發生在自己身上會很酷，成為交易主角很開心，希望未來除了我以外，很多球員能透過交易，讓市場更熱絡。」

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郭阜林本季在一軍出賽只有9場，他坦言，「之前在二軍感觸深，也跟年輕球員分享心路歷程，過程有疲憊的部分，感謝領隊給予機會，燃起鬥志，盼能達成百轟目標，也想幫助球隊第一個總冠軍。」

轉隊初登場就在大巨蛋，他表示，「體力流失少，希望能發揮，盡量告訴自己要保持平常心，我真的很緊張。跟初登場不一樣的感覺，太久沒有升一軍，告訴自己冷靜一點。」

與浣熊兄弟吳念庭合體，球隊特別挖出2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽兩人的合照，郭阜林說，「有聽說，我還在看到底哪裡像（浣熊），也有看到大家在討論跟念庭長得像，我們剛剛打擊練習時也有討論，7、8年前比較瘦，可能穿球衣的時候會比較像。」洪總則說，不管像不像浣熊是可愛的名稱，多吸引女球迷。

來到台鋼雄鷹帶領「小鷹」，郭阜林說，「希望讓戰績有幫助，也可以這幾年的經驗，無形中感染他們，也希望感染年輕人的活力，33歲不算老，但也不年輕，希望能融入他們。」

不少統一獅前隊友都發文道別，郭阜林說，「期待跟嘟嘟賢拜（潘威倫）引退賽對決，跟獅隊隊友們建立了10年的情感，最後一天基於保密沒有跟隊友道別，自己在休息室收東西，真的有想哭的感覺。」