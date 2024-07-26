高雄全家海神補強！　簽下美、義雙國籍「全能扣將」摩爾斯

▲高雄全家海神簽下全能扣將摩爾斯。（圖／全家海神提供）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神今（26）日宣布擁有美國與義大利國籍的摩爾斯（Anthony Morse）正式加盟。30歲的摩爾斯身高206公分，主司禁區4、5號位置，爆發力與內線單打實力兼具。

摩爾斯曾征戰匈牙利、德國、義大利一級聯賽以及土耳其二級聯賽與南韓 KBL 等多國聯賽。他2022-23賽季曾以以色列職業隊身份出戰兩場NBA熱身賽，並有單場20分的表現，該季他披首爾三星雷霆隊（Seoul Samsung Thunders）戰袍，繳出場均13.3分、10.9籃板。

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2023-24賽季，摩爾斯先後征戰土耳其聯賽（TBL）及南韓籃球聯賽（KBL），在土耳其平均20.1分、7.7籃板，是聯盟最佳洋將之一。

近兩季曾效力首爾三星雷霆隊及大邱韓國石油公社飛馬隊（Daegu KOGAS Pegasus），摩爾斯對亞洲籃球記憶猶新，「競爭強度高，且擁有很棒的球迷。我也看過幾場海神隊的比賽，相信這會是個很特別的賽季，我們能夠攜手角逐冠軍。」他興奮高喊，「我已經等不及跟隊友和神隊友會合，為球隊貢獻所能！」

目前摩爾斯與家人待在義大利訓練，屆時將以最佳狀態迎接新賽季，「今年目標肯定是贏得總冠軍，以各種方式、竭盡所能幫助球隊達成贏球目的是我最重視的。」