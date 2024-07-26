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隊史第2場無安打比賽！　賽斯助教士橫掃國民

實習記者李立祥／綜合報導

教士今（26日）與國民進行3連戰最終戰，雖然賽前因雨延後76分鐘，但教士先發右投賽斯（Dylan Cease）完全沒受到影響，繳出9局9K無失分，幫助教士以3比0完成系列賽橫掃，並完成隊史第2場無安打比賽。

教士總教練薛德（Mike Shildt）談到賽斯的表現，「這是一場壯觀的表演。」賽斯本場展現壓制力，完投9局沒有被敲出任何安打，成為馬茲哥洛夫（Joe Musgrove）在美國時間2021年4月9日後，教士隊史第2場無安打比賽。

據大聯盟官網報導，2年前賽斯曾對雙城繳出9局1安打表現，當時在9局上被現任隊友阿拉耶茲（Luis Arraez）擊出安打，無緣達成無安打紀錄，他也在賽後表示，「我曾經很接近（無安打比賽），現在終於完成了，這是一種難以置信的感覺，能夠做到這一點，我真的不知道該怎麼形容，只能說很開心。」

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賽斯投完7局用球數達94球，因天氣悶熱以及延後開打，總教練薛德想讓賽斯下場，但賽斯在當時表示想拚拚看，馬茲哥洛夫也不斷指出賽斯的狀況看起來很好。最終總教練薛德同意讓賽斯繼續投，他也用114球完投9局，完成無安打比賽。

近2場先發，賽斯單場都只讓對手擊出1支安打，加上本場比賽在內，他也成為自1901年以來，首位在3場比賽中至少投出30次三振，且失分少於2分的選手。

▲教士先發右投賽斯（Dylan Cease）完成隊史第2場無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲教士先發右投賽斯（Dylan Cease）完成隊史第2場無安打比賽。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： MLB棒球教士賽斯

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