把比賽想成遊戲去突破！彭名揚首戰就要火力全開

▲巴黎奧運田徑好手彭名揚。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

將於巴黎時間8月5日迎接生涯第一次奧運賽事的台灣田徑跨欄好手彭名揚，日前談到對於自己生涯奧運首戰的心情，他透露自己是一位「人來瘋」的選手，並不會覺得比賽很緊張、很可怕，反而會轉換心態，把比賽想成是「大型遊戲」並力求突破，雖然坦言自己並不會太緊張，但彭名揚強調，奧運會這種比賽不能有所保留，所以會從預賽就火力全開，力拚進軍決賽。

對於自己的個性，彭名揚直言是一個人來瘋的選手，他指出自己可能練習的時候狀況不太好，但是比賽時就能超常發揮，彭名揚透露也許是跟自己的「心態」有關，因為自己並不會去害怕比賽，也不太會緊張，反而會將比賽想成是一個大型遊戲，不會特別訂定目標，但是會想突破自己。

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他坦言，自己雖然可能是在達標的選手當中，排名比較後段的，但自己一登上賽場，就只想著「能追一個就是跑贏一個」，而那些他跑不贏的選手，則會讓他更加自省，「原來我還離世界還有一段距離！」

彭名揚強調，希望大家不要太把自己的期待加注在選手身上，因為奧運會的參賽名額就是這麼少，能登上奧運舞台的選手都非常不容易，他認為來到奧運就是「享受比賽」，賽場上大家技術都差不多，決勝關鍵就是「誰的心比較平靜，誰能把技術發揮得更好」。

雖然希望享受比賽，但彭名揚仍直言，像是奧運這種層級的比賽，沒有保留的空間，自己會從預賽就火力全開，每一趟都盡力去拚，先不去想有沒有機會晉級下一輪或決賽，只想著用自己的最佳表現跟全世界頂尖的運動員們比拚。