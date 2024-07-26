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奧運選手村「國際區」超齊全！家樂福、沙龍還有超大專賣店

▲巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／巴黎報導

巴黎奧運將於法國時間26日正式開幕，各國選手皆已經入駐選手村，除了選手們住宿的住宿區域外，本次奧運選手村還有「國際區」，讓選手能夠在訓練、比賽之際，到此區互相交流、放鬆，位在河邊的選手村「國際區」，除了有贊助商量販店「家樂福」的專賣店之外，還有手機品牌專賣店以及超大周邊商品專賣店，甚至還有專屬沙龍能讓選手們在這邊放鬆、SETTO。

▲巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

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▲▼巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

▲巴黎奧運選手村國際區塞納河畔風光。（圖／記者簡名杉攝）

一進入選手村國際區，右手邊迎面而來就會看到塞納河畔風光，主辦單位在河畔的草坪放置不少充氣沙發，讓來訪的媒體、選手、教練們能在美麗的塞納河畔旁邊稍作休憩，互相交流。

▲奧運選手村國際區電視牆。（圖／記者簡名杉攝）

▲奧運選手村國際區電視牆。（圖／記者簡名杉攝）

進入國際區左手邊則放置一個大螢幕，轉播目前正在展開的比賽，旁邊還放置著許多露營椅以及桌椅，讓所有在國際區的人能夠直接坐下來觀賞、討論比賽。

▲選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

▲選手村國際區沙龍。（圖／記者簡名杉攝）

從左手邊的樓梯走上去，有選手專屬的美髮沙龍，裡面共有男、女性專用的五個美髮美妝品牌，讓選手們能直接在沙龍裡洗髮、整理髮型，甚至還有美甲師能幫選手做指甲，每位選手都能帥帥美美的迎接比賽。

▲奧運選手村國際區販賣部。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼奧運選手村國際區販賣部。（圖／記者簡名杉攝）

▲奧運選手村國際區販賣部。（圖／記者簡名杉攝）

沙龍旁邊則有食物販賣部，裡面販賣的包含咖啡、飲料及自助餐，食物販賣部旁的樓梯走上二樓，有販賣明信片及郵票，都是奧運專屬的圖案，還有郵票機能夠印上自己的照片，做出專屬自己的郵票，紀錄美好的點點滴滴。

▲▼ 奧運選手村國際區奧運特色郵票、明信片。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼ 奧運選手村國際區奧運特色郵票、明信片。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼ 奧運選手村國際區奧運特色郵票、明信片。（圖／記者簡名杉攝）

繼續往後走，就會看到超巨大的奧運紀念品專賣店，裡面除了有吉祥物「弗里吉」的各式周邊之外，還有巴黎奧運的T恤、帽子、吊飾、徽章、撲克牌，甚至縮小版的巴黎鐵塔，留下自己在巴黎的美好回憶。

▲選手村國際區周邊商品專賣店 。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼選手村國際區周邊商品專賣店 。（圖／記者簡名杉攝）

▲選手村國際區周邊商品專賣店 。（圖／記者簡名杉攝）

紀念品專賣店旁邊則有奧運贊助廠商手機品牌「三星」以及量販店「家樂福」的專賣店，家樂福更是特別設計出奧運跑道的景觀佈置，選手們除了能添購最新的電子產品之外，包含日用品、零食、飲料、水果等等應有盡有，住在選手村的選手們不用怕東缺西缺，缺什麼就直接到這裡補貨，除了比賽之外沒有其他生活上的後顧之憂。

▲選手村國際區三星專賣店、家樂福。（圖／記者簡名杉攝）

▲▼選手村國際區三星專賣店(上)、家樂福。（圖／記者簡名杉攝）

▲選手村國際區三星專賣店、家樂福。（圖／記者簡名杉攝）

關鍵字： 2024奧運2024巴黎奧運選手村國際區

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