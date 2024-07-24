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國際奧會與馬克宏　拒絕抵制以色列參加奧運

▲▼國際奧林匹克委員主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／達志影像／美聯社）

▲國際奧林匹克委員主席巴赫（Thomas Bach）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

巴勒斯坦因加薩戰爭要求抵制以色列參與巴黎奧運，不過國際奧會主席和法國總統馬克宏今天予以拒絕。國際奧會主席巴赫對此表示，他不會捲入「政治事務」。

法新社報導，當以色列奧運代表隊入駐選手村時，國際奧林匹克委員會（IOC）研究一封來自巴勒斯坦奧會的信，信中要求禁止以色列參與巴黎奧運，理由是以色列圍困加薩走廊（Gaza Strip）進行轟炸，違反「奧林匹克休戰」（Olympic Truce）決議。

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巴黎奧運將在26日開幕，這封信「強調巴勒斯坦運動員，特別是在加薩的運動員，除了無法安全通行，並因持續衝突蒙受重大損失」。信中指出：「約400名巴勒斯坦選手遇害，體育設施也被破壞，這讓原已受到嚴格限制的選手，處境更加惡劣。」

但國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）在巴黎舉行的記者會上表示，他不會捲入「政治事務」。

巴赫說：「國際奧會的立場非常明確。我們有兩個國家奧會（National Olympic Committees），這就是與政治世界的區別，在這方面，雙方一直和平共處。」「巴勒斯坦奧會受益甚多。巴勒斯坦並非聯合國公認的成員國，但巴勒斯坦奧會被視為國家奧會，與所有其他國家的奧會一樣，享有平等的權利與機會。」

法國一些左派政治人物呼籲禁止以色列選手參加奧運，如同俄羅斯2022年入侵烏克蘭，俄羅斯與白俄羅斯選手被剝奪以國家代表身分參賽的權利。

不過法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天表示：「我們國家歡迎以色列選手。」 馬克宏在接受法國第2電視台（France 2）採訪時表示：「他們（以色列選手）必須能代表自己的國家參賽，因為奧林匹克運動已經決定了此點。法國有責任為他們提供安全保護。」

另一方面，當奧運主辦單位為塞納河（Seine）上舉行的開幕式做最後準備時，網路上一段美國流行樂天后女神卡卡（Lady Gaga）現蹤巴黎的影片，不禁讓人揣測她將成為開幕表演者之一。 這是夏季奧運首次在比賽主場館外舉行開幕式，典禮的表演陣容尚未完全公布。

法國巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）表示，今天下雨之後，希望能有好天氣以利開幕式舉行。她對記者說：「天氣不是我們能決定的，所以會急切觀察7月26日的天候；我們會將就著，但這必然會是一場非凡的奧運。」

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關鍵字： 2024奧運2024奧運國際

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