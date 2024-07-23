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克魯茲來台教第4隊看中職是世界指標　期待用他的瘋狂感染小龍

▲▼新外籍打教克魯茲報到。（圖／味全龍提供）

▲▼新外籍打教克魯茲報到。（圖／味全龍提供）

▲▼新外籍打教克魯茲報到。（圖／味全龍提供）

記者楊舒帆／台北報導

克魯茲來台執教第4支職棒球隊，先前指導過兄弟、悍將、桃猿，而這次來到味全龍，中職已經成為6隊的聯盟，他坦言，「看到中職越來越強，會成為世界指標，也不用擔心12強賽，中華隊陣容很不錯。」

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味全龍大約三周前與他接洽，克魯茲先到美國處理簽證問題後再來到台灣，馬上與味全龍教練團及球員進行溝通與指導。他表示，「很開心來到最喜歡的地方，做深愛的工作。」

過去曾在悍將指導過，因此賽前克魯茲到富邦悍將休息室與老朋友打招呼，克魯茲說，「大家都知道我在富邦交了很多好朋友，見面是君子之交，開賽他們就知道，戰場沒有慈悲的地方。」

味全龍年輕球員較多，克魯茲坦言，「有時候想做的太多，不需要恐慌，給他們一些時間，很有信心可以陪伴他們一起成長。」

有球員說，克魯茲是瘋狂的教練，克魯茲說，「瘋狂有幾種定義，行為上打擊是狂野表現，也是好的發揮方式之一，個性上喜歡跟大家打成一片，若能自在互動，就能在球場上更從容，而且瘋狂能感染球員，讓他們更自在、更表現自己。沒有比看到選手進步更開心的事。」

味全龍最瘋狂的打者代表是吉力吉撈，克魯茲表示，「每位選手有不同個性，有外放也有內斂，希望能讓球員把自己做到更好，自然會有吉力吉撈或其他球員特殊的樣貌。」

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關鍵字： 克魯茲味全龍中職台灣教練

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