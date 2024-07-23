戴資穎28日巴黎奧運首戰對譚蓮妮　羽球台將前3天出賽時間出爐

▲台灣一姐戴資穎生涯最後一舞。（圖／Badminton photo提供）

記者游郁香／綜合報導

台灣球后戴資穎榮膺巴黎奧運女單第3種子，小組賽與好友泰國一姐依瑟儂(Ratchanok Intanon)、比利時女將譚蓮妮同組，小戴預計台灣時間28日下午與譚蓮妮進行小組賽首戰。目前前3天的羽球賽程已出爐，台灣首個登場的組合是我國最強混雙葉宏蔚、李佳馨，兩人27日晚間出戰香港鄧俊文、謝影雪。

戴資穎將在巴黎奧運迎來生涯「最後一舞」，她以女單第3種子之姿第4度叩關五環殿堂，被分在E組，同組有意外未取得種子資格的好友依瑟儂、比利時女將譚蓮妮，若小戴能取得分組第1，就可直抵8強。

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目前羽球前3天賽程已確定，戴資穎預計28日下午不早於3點20分迎來小組賽首戰，對手是譚蓮妮，兩人生涯僅交手過2次，小戴都以直落2橫掃過關，最近一次碰頭是2022年6月的馬來西亞公開賽；譚蓮妮目前排在世界第55，生涯最佳是世界第34，兩人實力有段落差，小戴取得「開門紅」應該不成問題。

▲戴資穎巴黎奧運首戰28日登場。（圖／Badminton photo提供）

對戴資穎來說，小組賽的關鍵戰役是與好友依瑟儂展開的生涯第36度對決，兩人曾在3年前的東京奧運8強賽上演「史詩級」戰役，小戴輸1贏2後來居上。攤開兩人的對戰紀錄，小戴以20勝15敗佔有優勢，打法與小戴相似的依瑟儂曾在2016年1月登上世界第1，目前名列第21，但近況不是太好，也未取得本屆奧運種子資格。

若戴資穎能過依瑟儂這一關，就能少戰1場直抵8強，8強對手預估會是印尼東宗與南韓金佳恩之間的勝方，4強很可能與安洗瑩碰頭；安洗瑩的籤表也不輕鬆，她8強恐就得先與日本一姐山口茜對決。

▲台灣最強混雙葉宏蔚、李佳馨。（圖／記者林敬旻攝）

台灣最早在巴黎奧運登場的羽球選手，是混雙組合葉宏蔚、李佳馨，兩人27日晚間8點要對上香港組合鄧俊文、謝影雪。28日凌晨不早於3點10分，換尋求衛冕的金牌男雙李洋、王齊麟出戰世界第7的日本2021年世錦賽金牌組合保木卓朗、小林優吾。

▲▼上圖為麟洋配，下圖為周天成。（圖／VCG）

台灣羽球一哥周天成則預計28日晚間不早於10點30分迎來小組賽首戰，對手是義大利的賈瑞多(Luis Ramon Garrido)。麟洋配29日凌晨不早於2點20分換出戰世界第2的丹麥男雙阿斯特魯普(Kim Astrup)、拉斯姆森(Anders Skaarup Rasmussen)；隨後(不早於3點10分)是葉宏蔚、李佳馨要面對日本組合渡邊勇大、東野有紗。

以下是台灣羽球選手在巴黎奧運前3天出賽時間整理：

7月27日

晚間8點：

混雙：葉宏蔚、李佳馨對香港組合鄧俊文、謝影雪

7月28日

凌晨不早於3點10分：

男雙：李洋、王齊麟對日本組合保木卓朗、小林優吾

下午不早於3點20分：

女單：戴資穎對譚蓮妮

晚間不早於10點30分：

男單：周天成對義大利賈瑞多

7月29日

凌晨不早於2點20分：

男雙：李洋、王齊麟對丹麥組合阿斯特魯普、拉斯姆森

凌晨不早於3點10分：

混雙：葉宏蔚、李佳馨對日本組合渡邊勇大、東野有紗