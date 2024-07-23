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美媒預測中華隊巴黎奧運僅3面獎牌　黃筱雯被看好奪金

▲▼台灣拳擊好手黃筱雯（左）搶下巴黎奧運門票。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

▲黃筱雯（左）被美國媒體看好巴黎奧運奪金。 （圖／翻攝自Facebook／中華民國拳擊協會）

記者游郁香／綜合報導

中華代表團3年前東京奧運勇奪2金4銀6銅，創下我國史上最佳成績，教育部體育署喊出本屆巴黎奧運要超越上屆12面的獎牌數，但美國《運動畫刊》卻預測中華隊這次僅1金2銅、3面獎牌進帳，被看好奪金的是拳擊54公斤級的黃筱雯。

巴黎奧運27日凌晨就要開幕，我國共有60位選手前進花都，將在16個項目爭奪佳績。《運動畫刊》專欄作家卡澤納夫(Brian Cazeneuve)針對本屆奧運329項賽事的獎牌得主做出預測，預估中華代表團本屆成績為1金2銅、3面獎牌，表現相較上屆東京奧運大幅退步。

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▲▼專訪巴黎奧運拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

▲拳擊國手黃筱雯。（圖／記者李毓康攝）

唯一被卡澤納夫看好奪金的台灣選手，是上屆拳擊51公斤級銅牌得主黃筱雯，這將成為我國拳擊史上首面奧運金牌。黃筱雯在東奧贏得台灣史上首面奧運女子獎牌，這次晉級巴黎之路卻意外艱辛，直到第2次資格賽才打進4強，最後一刻壓線取得奧運門票，不過她擁有身高和臂展優勢，獲得《運動畫刊》的青睞。

根據《運動畫刊》的預測，中華代表團另外兩面獎牌將來自東奧跆拳道女子57公斤級銅牌得主「國民女友」羅嘉翎，還有射箭混合團體組合，這兩個項目有望替我國帶回銅牌。

▲杭州亞運女子跆拳道銀牌羅嘉翎出席頒獎典禮。（圖／記者林敬旻攝）

▲羅嘉翎。（圖／記者林敬旻攝）

中華代表團上屆2金由舉重女子59公斤郭婞淳，羽球男雙李洋、王齊麟包辦，3人本屆也都在巴黎奧運國手名單上，但郭婞淳這3年飽受傷勢纏身，她坦言今年奧運的挑戰會比過去更艱難。麟洋配則在東奧後一度陷入長達2年的低潮，僅去年在「福地」日本羽球公開賽再添1冠。

至於上屆摘銀的「柔道男神」楊勇緯，剛在今年6月的世錦賽鍍銀，締造我國史上最佳成績，但《運動畫刊》不看好他能挺進4強。

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