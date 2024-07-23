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王威晨深夜長文分享明星賽小故事　「沒有極限的威晨大王」圓夢了

▲▼王威晨。（圖／截自王威晨臉書粉絲團）

▲王威晨與大家自拍留念。（圖／截自王威晨臉書粉絲團）

體育中心／綜合報導

令人回味無窮的兩天明星賽，明星隊隊長王威晨於23日深夜發千字文與大家分享他的心情，他以「頂！」形容這次大巨蛋元年的明星賽，表示對明星賽極高評價和對這個舞台的珍惜，還分享很多幕後小故事，其中包含換應援曲的橋段，讓他有機會圓夢成為「沒有極限的威晨大王」。

王威晨透露，他曾有一個夢想，就是在全壘打大賽中一展身手，這也是他一直想要給球迷們看的一件事。他感謝所有球迷的投票支持，讓他能以熟悉的先發三壘手的身分出賽，並在場上感受到像巨星一樣的待遇。

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透過明星賽，王威晨有機會與許多不同的教練和隊友們同隊，他坦言，自己非常興奮，並一直把握機會主動去找不熟悉的隊友和教練們聊天。他回憶起「台灣巨砲鋒哥」陳金鋒教練在他小時候有去過他家找他的父親王光輝，長大後能夠與「鋒哥」同隊，他感到非常榮幸。

王威晨與其他球員一同享受比賽的樂趣，偷偷跳起各個球隊的應援曲，而且大家喜愛的歌曲都不同，很有趣。明星賽第二天特別安排換應援的橋段，王威晨第一打席時先請應援團播出陳傑憲的應援曲，於是「今晚威晨沒有極限」出現了！

隨後第二打席又取得王柏融同意，放出他的應援曲，化身「威晨大王」，並模仿王柏融打擊時唱出自己的應援歌。他也提到，原本第三打席想用「恰哥」彭政閔的應援曲向他致敬，但由於時間緊湊，這個想法未能實現。

王威晨認為在比賽中有機會與潘威倫學長和高志綱學長一起守備，這對他來說是一個重要的經驗。他也對同隊的「大學長」周思齊表示了極高的敬意，他說，周思齊對他來說是一個不一樣的存在，也非常欣賞他。9局夢幻對決，由晚輩將前輩拱出去並在搖滾區看他們投球、打擊、跑壘而感到非常榮幸。

王威晨感謝所有參與明星賽的人，包括球迷、記者、贊助商、工作人員等。他表示，雖然明星賽非常累，但他覺得非常有趣，並且對能參與其中感到非常榮幸。他期待未來的明星賽能夠超越今年的明星賽，並希望自己能繼續努力，每年都能參加明星賽。

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關鍵字： 明星賽王威晨棒球興奮榮幸

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