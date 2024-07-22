運動雲

>

61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮第6度征戰奧運　為愛遠走盧森堡37歲才圓夢

記者游郁香／綜合報導

7月4日剛度過61歲生日的「桌球阿嬤」倪夏蓮，曾是中國國家隊成員，無奈競爭太激烈，她錯過了1988年的漢城奧運，之後她嫁給盧森堡籍教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)，直到37歲才首次登上五環殿堂，今年她憑藉世界排名第52取得女單參賽資格，將第6度前進奧運。

倪夏蓮在2021年東京奧運以58歲的年紀，成為奧運史上「最年長」的桌球選手，她在女單次輪對上時年17歲的南韓小將申裕斌，展開相差41歲的「老少對決」，最終她以總局數3比4落敗，止步次輪。

▲▼61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

倪夏蓮本屆巴黎奧運將刷新自己的「最老」紀錄，7月4日度過61歲生日的她，靠著世界排名第52，第6度取得奧運門票，已是「阿嬤級」選手的她，去年還在捷克公開賽奪冠，今年又在黎巴嫩公開賽封后，仍維持很不錯的狀態，「奧運我來了！即將第6次站上奧運的賽場，相信所有的努力都是值得的。」

1963年出生於中國上海的倪夏蓮，15歲加入上海市桌球隊，隔年(1979年)她在中國第4屆全運會一路擊退多位世界名將，贏得女單亞軍，入選了中國國家隊，並在1983年世界桌球錦標賽囊括女團與混雙金牌，竄升中國隊主力之一。

▲▼61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

不過中國桌球競爭十分激烈，倪夏蓮遭後起之秀取代，錯過桌球首度被列入正式項目的1988年漢城奧運，之後她與盧森堡籍教練丹尼爾森步入禮堂，移居盧森堡，原本她有機會在1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運就代表盧森堡出戰奧運桌球賽事，但當時仍處於巔峰的她，認為這麼做是對中國的背叛，直到37歲才首度登上五環殿堂。

儘管如此，倪夏蓮還是連打了6屆奧運，她的長青程度以及對桌球多年來如一日的熱忱，讓人肅然起敬。

●魔獸迷快看！新聞雲APP要送你亞洲巡迴賽門票，立刻搶票►►►

關鍵字： 2024奧運2024奧運桌球2024奧運國際2024奧運大陸倪夏蓮

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

「史上最頂明星賽」手寫記錄太珍貴　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

「史上最頂明星賽」手寫記錄太珍貴　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

賀博確定不打U18中華男籃　本人親曝婉拒最大主因

賀博確定不打U18中華男籃　本人親曝婉拒最大主因

快訊／大谷翔平連續4年達成30轟　473英尺排道奇球場第二遠

快訊／大谷翔平連續4年達成30轟　473英尺排道奇球場第二遠

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

王建民對決陳金鋒明星賽上演夢幻戲碼　幕後功臣是洪一中

王建民對決陳金鋒明星賽上演夢幻戲碼　幕後功臣是洪一中

快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭親自來台情蒐

快訊／徐若熙、古林睿煬都被注意到了！韓國教頭親自來台情蒐

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

戴培峰收王建民第1球「我才賺爛」　笑稱沒買票搖滾區看神仙打架

戴培峰收王建民第1球「我才賺爛」　笑稱沒買票搖滾區看神仙打架

熱褲長腿妹從違停車下車　網友狂重播：紳士都來了

熱門新聞

隊友親自試聞「臭馬傑森」狂笑：是香的　釣出林襄本尊回應

初體驗王建民威力　洪總：伸卡球還是厲害

「史上最頂明星賽」手寫記錄太珍貴　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

賀博確定不打U18中華男籃　本人親曝婉拒最大主因

快訊／大谷翔平連續4年達成30轟　473英尺排道奇球場第二遠

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

讀者回應

﻿

熱門新聞

1隊友親自聞臭馬傑森　釣出林襄回應

2初體驗王建民　洪總：伸卡球厲害

3夢幻對決記錄紙　網敲碗被單周邊

4賀博不打U18中華男籃　親曝婉拒主因

5大谷翔平炸裂！連續4年達成30轟

最新新聞

161歲「桌球阿嬤」第6度征戰奧運

2頂新和德攜手早稻田大學棒球部　共同推動台灣基層棒球

3「蠻牛」納達爾錯過兩年來首冠

4攻城獅球星前進矯正學校傳遞正能量

5荷兒童性侵犯代表參加奧運　禁住選手村

熱門快報

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

明星賽「叫恁總欸出來打」　洪總1020分意外奪冠

「粒保樂園」開張啦！　6隊啦啦隊女孩合體應援

王建民登板夢幻對決洪一中　觸身球砸中陳金鋒：完蛋了

台鋼雄鷹洋砲魔鷹狂掃23轟　預賽第一之姿闖21日決賽！

模仿郭泰源動作飆速146公里　拿莫．伊漾奪野手速球王冠軍

民進黨全代會中常委出爐！　親賴系統過半...陳亭妃突圍

ITZYx蕭亞軒夢幻聯動　熱跳〈愛的主打歌〉

因女友不被家人所喜愛　20歲男失控「刀捅母姐」

金智媛誤以為應援失敗！　千人排字逼哭她「下台補妝」：怎麼辦～

女友不討喜！家人勸分手　中和20歲男持刀捅母姐
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366