61歲「桌球阿嬤」倪夏蓮第6度征戰奧運　為愛遠走盧森堡37歲才圓夢

2000, 2008, 2012, 2016, 2020 and soon 2024



Xia Lian Ni is still going strong at 61! #PingPong #TableTennis #Paris2024 pic.twitter.com/cXLBkQ66rz — World Table Tennis (@WTTGlobal) July 21, 2024

記者游郁香／綜合報導

7月4日剛度過61歲生日的「桌球阿嬤」倪夏蓮，曾是中國國家隊成員，無奈競爭太激烈，她錯過了1988年的漢城奧運，之後她嫁給盧森堡籍教練丹尼爾森(Tommy Danielsson)，直到37歲才首次登上五環殿堂，今年她憑藉世界排名第52取得女單參賽資格，將第6度前進奧運。

倪夏蓮在2021年東京奧運以58歲的年紀，成為奧運史上「最年長」的桌球選手，她在女單次輪對上時年17歲的南韓小將申裕斌，展開相差41歲的「老少對決」，最終她以總局數3比4落敗，止步次輪。

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▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

倪夏蓮本屆巴黎奧運將刷新自己的「最老」紀錄，7月4日度過61歲生日的她，靠著世界排名第52，第6度取得奧運門票，已是「阿嬤級」選手的她，去年還在捷克公開賽奪冠，今年又在黎巴嫩公開賽封后，仍維持很不錯的狀態，「奧運我來了！即將第6次站上奧運的賽場，相信所有的努力都是值得的。」

1963年出生於中國上海的倪夏蓮，15歲加入上海市桌球隊，隔年(1979年)她在中國第4屆全運會一路擊退多位世界名將，贏得女單亞軍，入選了中國國家隊，並在1983年世界桌球錦標賽囊括女團與混雙金牌，竄升中國隊主力之一。

▲61歲桌球阿嬤倪夏蓮。（圖／VCG）

不過中國桌球競爭十分激烈，倪夏蓮遭後起之秀取代，錯過桌球首度被列入正式項目的1988年漢城奧運，之後她與盧森堡籍教練丹尼爾森步入禮堂，移居盧森堡，原本她有機會在1992年巴塞隆納奧運、1996年亞特蘭大奧運就代表盧森堡出戰奧運桌球賽事，但當時仍處於巔峰的她，認為這麼做是對中國的背叛，直到37歲才首度登上五環殿堂。

儘管如此，倪夏蓮還是連打了6屆奧運，她的長青程度以及對桌球多年來如一日的熱忱，讓人肅然起敬。