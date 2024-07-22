「史上最頂明星賽」手寫記錄太珍貴　網敲碗周邊：做成被單每晚都蓋

▲中職明星賽夢幻對決手寫「番外篇」記錄。（圖／中職提供）



記者楊舒帆／綜合報導

今年中職明星賽堪稱「史上最頂明星賽」，21日9局上夢幻戲碼上演，7位傳奇球星王建民、洪一中、陳金鋒、彭政閔、葉君璋、林岳平及張建銘輪番上陣，中職記錄組紙本留下珍貴回憶，但不列入正式比賽紀錄，手寫記錄紙貼出後，引起球迷熱烈迴響，還說可以出周邊商品。

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▲王建民教練上場投球、擁抱洪一中（下）。（圖／記者李毓康攝）

明星賽進入尾聲時掀起高潮，比賽還在進行中，洪一中在陳金鋒協助下「跨欄」登場，王建民從陳柏豪手中接下手套開始投球，對決洪總被敲二壘滾地球上壘，記為失誤。陳金鋒頭部觸身球造成「假衝突、真合照」的大場面，隨後彭政閔也亮相敲出二壘安打，王建民留下0.0局的投球紀錄，隨後林岳平還登板擔任終結者，由葉君璋蹲捕，張建銘代打。

這群過去在國際賽為國爭光「台灣英雄」，退役後實現球迷心目中的夢幻場景，都在明星賽9局上兩出局後發生，但他們都不是登錄中的現役球員，紀錄組只能以裁定比賽論，不過仍留下番外篇的紙本記錄。

中職官方粉絲團貼出記錄紙後，破萬人按讚，留言也相當有趣，有球迷說「王建民防禦率♾️️」、有球迷問，「這張要出商品嗎？」於是球迷開始提議浴巾、被單等商品項目，還有球迷說，「如果做成被單每晚都要蓋著。」這張應該裱框，被保存在博物館、年鑑等。史上最頂的明星賽記錄紙，大家都想珍藏。

▲中職明星賽王建民對陳金鋒觸身球後，兩隊板凳清空大合照 。（圖／中華職棒提供）