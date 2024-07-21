王建民對決洪總、陳金鋒、彭政閔！餅總終結葉總蹲捕　明星賽高潮

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，王建民（上圖）投球對決陳金鋒（下圖）。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

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中華職棒明星賽第2戰9局上掀起最高潮，王建民登板投球對決洪一中，洪總打出二壘滾地球失誤上壘，陳金鋒再上場打擊，王建民投出觸身球打中手部，引發板凳清空最後兩隊大合照，彭政閔再被球迷拱出來對決王建民，打出左外野安打，之後林岳平上來投球、葉君璋蹲捕，讓全場球迷一飽眼福。

9局上場邊不斷出現彭政閔的應援曲向彭政閔致意，台鋼雄鷹副領隊楊世霈遞給彭政閔球棒，彭政閔拿球棒要打人，連會長蔡其昌都出面拉彭政閔，彭政閔拎著球棒、戴著頭盔走上打擊區，沒有打擊又走回休息區。

隨後鏡頭轉向三壘的明星隊休息區的陳金鋒，王柏融遞上球棒，周思齊幫他戴上皮卡丘頭帽，陳金鋒作勢要打王柏融，還是沒有出來打擊。

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

1出局之後，洪一中在場邊戴上皮卡丘頭帽、拿球棒練習，2出局後，球迷大喊洪一中，洪總做出跨欄姿勢，被陳金鋒拉著跨欄出場，，王建民緩緩走向投手丘，球迷瞬間沸騰，洪一中換了頭盔上場打擊，敲出二壘滾地球，二壘手很識相漏接讓他上壘，王建民與洪一中在場上擁抱。

陳金鋒最後還是被全場球迷拱出來，「王建民與陳金鋒」對決的戲碼終於出現，陳金鋒上場時指著頭盔，要王建民投頭部觸身球，結果王建民往陳金鋒頭部砸過去打中左手，再度上演板凳清空，之後兩隊再度在場中合照，蔡其昌幫忙拍照，教練團一起留下經典畫面，之後連蔡其昌也加入合照。

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

站在一壘休息區的彭政閔還是躲不過，被球迷拱出來打擊，與王建民投打對決，結果打出左外野飛球，左外野手作勢撲球沒有接到，中外野手滑下去補位接球也沒接到，洪總跑回本壘得分接受歡呼。

但戲碼還未結束，王建民退場之後，球迷先大喊林岳平，再喊葉君璋，葉君璋走出來，請戴培峰脫下捕手護具讓他穿戴蹲捕，林岳平跑出來當終結者，打者換成「火哥」張建銘，張建銘走上打擊區時，做出林岳平招牌「割喉」手勢，讓最熱鬧的明星賽掀起高潮，打出二壘滾地球出局，比賽在歡樂聲中劃下句點。

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為林岳平總教練上場關門。（圖／記者李毓康攝）