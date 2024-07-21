運動雲

>

王建民對決洪總、陳金鋒、彭政閔！餅總終結葉總蹲捕　明星賽高潮

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為王建民教練上場投球。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，王建民（上圖）投球對決陳金鋒（下圖）。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為陳金鋒教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華職棒明星賽第2戰9局上掀起最高潮，王建民登板投球對決洪一中，洪總打出二壘滾地球失誤上壘，陳金鋒再上場打擊，王建民投出觸身球打中手部，引發板凳清空最後兩隊大合照，彭政閔再被球迷拱出來對決王建民，打出左外野安打，之後林岳平上來投球、葉君璋蹲捕，讓全場球迷一飽眼福。

9局上場邊不斷出現彭政閔的應援曲向彭政閔致意，台鋼雄鷹副領隊楊世霈遞給彭政閔球棒，彭政閔拿球棒要打人，連會長蔡其昌都出面拉彭政閔，彭政閔拎著球棒、戴著頭盔走上打擊區，沒有打擊又走回休息區。

隨後鏡頭轉向三壘的明星隊休息區的陳金鋒，王柏融遞上球棒，周思齊幫他戴上皮卡丘頭帽，陳金鋒作勢要打王柏融，還是沒有出來打擊。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為洪一中總教練上場打擊，上壘後與王建民擁抱。（圖／記者李毓康攝）

1出局之後，洪一中在場邊戴上皮卡丘頭帽、拿球棒練習，2出局後，球迷大喊洪一中，洪總做出跨欄姿勢，被陳金鋒拉著跨欄出場，，王建民緩緩走向投手丘，球迷瞬間沸騰，洪一中換了頭盔上場打擊，敲出二壘滾地球，二壘手很識相漏接讓他上壘，王建民與洪一中在場上擁抱。

陳金鋒最後還是被全場球迷拱出來，「王建民與陳金鋒」對決的戲碼終於出現，陳金鋒上場時指著頭盔，要王建民投頭部觸身球，結果王建民往陳金鋒頭部砸過去打中左手，再度上演板凳清空，之後兩隊再度在場中合照，蔡其昌幫忙拍照，教練團一起留下經典畫面，之後連蔡其昌也加入合照。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔教練上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為彭政閔上場打擊。（圖／記者李毓康攝）

站在一壘休息區的彭政閔還是躲不過，被球迷拱出來打擊，與王建民投打對決，結果打出左外野飛球，左外野手作勢撲球沒有接到，中外野手滑下去補位接球也沒接到，洪總跑回本壘得分接受歡呼。

但戲碼還未結束，王建民退場之後，球迷先大喊林岳平，再喊葉君璋，葉君璋走出來，請戴培峰脫下捕手護具讓他穿戴蹲捕，林岳平跑出來當終結者，打者換成「火哥」張建銘，張建銘走上打擊區時，做出林岳平招牌「割喉」手勢，讓最熱鬧的明星賽掀起高潮，打出二壘滾地球出局，比賽在歡樂聲中劃下句點。

▲▼2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為林岳平總教練上場關門。（圖／記者李毓康攝）

▲2024中職明星賽，最後半局兩隊教練輪番上陣，上演歷代中華隊傳奇球星對決戲碼，圖為林岳平總教練上場關門。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職明星賽彭政閔王建民陳金鋒洪一中

分享給朋友：

追蹤我們：

關心賽事，按讚加入ETtoday運動雲

推薦閱讀

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

王建民對決洪總、陳金鋒、彭政閔！餅總終結葉總蹲捕　明星賽高潮

王建民對決洪總、陳金鋒、彭政閔！餅總終結葉總蹲捕　明星賽高潮

快訊／戴培峰主演板凳清空！下一秒抱住陳仕朋　兩隊衝進場合照

快訊／戴培峰主演板凳清空！下一秒抱住陳仕朋　兩隊衝進場合照

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

大谷翔平生涯800安　道奇延長11局再見安力克紅襪

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

意外觸身球砸中陳金鋒　王建民心想：完蛋了

王建民與中華隊自拍留下經典畫面　網：感覺可以叫建民爸爸了！

王建民與中華隊自拍留下經典畫面　網：感覺可以叫建民爸爸了！

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

球迷鼓譟練投1球　王建民被拱登板：沒有辦法

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

熱門新聞

中華男籃林庭謙之父、前裕隆名教頭林正明　驚傳辭世享壽63歲

林襄「臭馬傑森」應援　馬傑森：很專心在打擊

王建民對決洪總、陳金鋒、彭政閔！餅總終結葉總蹲捕　明星賽高潮

快訊／戴培峰主演板凳清空！下一秒抱住陳仕朋　兩隊衝進場合照

中職明星賽第二戰先發陣容公布　徐若熙強碰勝騎士

「臭馬傑森」應援引熱議　林襄：明星賽好玩啊

讀者回應

﻿

熱門新聞

1林庭謙之父、前裕隆名帥林正明　驚傳辭世

2林襄「臭馬傑森」　馬傑森：專心

3王建民對決洪總、鋒砲、恰恰　明星賽掀高潮

4戴培峰演板凳清空！明星賽比賽突然暫停

5明星第二戰先發　徐若熙碰勝騎士

最新新聞

1中華藍OT惜敗　菲律賓奪瓊斯盃冠軍

2初體驗王建民　洪總：伸卡球厲害

3接到就知道嘟嘟　高志綱：還是準

47位球星夢幻戲碼不列入正式紀錄

5王建民K中陳金鋒　林安可：好笑

熱門快報

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

限量早鳥禮開搶 馬上登記→

7/27(六)聲林之王先聲奪人表演會，Gail壓軸登場，頂尖大專選手齊聚台北車站，立即登記抽好禮200份！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

熱門影音

全站熱門影音

台鋼雄鷹洋砲魔鷹狂掃23轟　預賽第一之姿闖21日決賽！

模仿郭泰源動作飆速146公里　拿莫．伊漾奪野手速球王冠軍

60名啦啦隊女孩齊聚應援！　史上最香開場舞明星賽登場

小龍女活力熱跳全新中場舞　李多慧「超會震」粉絲狂讚

大谷翔平牽老婆走紅毯　將「愛犬」繡進西裝內

Sandy懷孕頻失眠「換放吳宗憲的歌」　談Lulu金曲爭議…認主持「會惶恐」

未參加鑑測難續軍職！鋼鐵傘兵秦良丰將退伍　父憂心淚求助

屁孩嘴叼菸大鬧澎湖！　不戴帽騎車衝遊客中心

駕駛見孩童衝斑馬線按喇叭　搖窗怒罵起口角！掀2派論戰

短裙妹車禍「慘摔滾燙柏油路」　好心路人幫撐傘...善良畫面曝
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366