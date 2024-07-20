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再披國家隊戰袍　中華藍韓杰諭透露主帥圖奇「雞湯」夠濃

▲中華藍教練團、桑一慶、韓杰諭。（圖／記者簡名杉攝）

▲中華藍韓杰諭(右)。（圖／記者簡名杉攝）

記者簡名杉／新北報導

台鋼獵鷹前鋒「大頭」韓杰諭於第43屆瓊斯盃籃球邀請賽入選中華藍隊，是他自2022年的世界盃亞洲區資格賽後，再度入選國家隊一隊，他坦言自己當初得知入選的時候心情十分驚訝，但也表示非常榮幸，想好好表現，談及中華藍主帥圖奇，韓杰諭則指出他是一位非常會鼓勵人的教練，幫助球員在心理層面的成長是跟其他教練差別比較大的地方。

韓杰諭在本屆賽事前七場比賽登場了五戰，平均拿下2.8分、2.4籃板、1助攻，談到時隔兩年再度入選國家一隊，韓杰諭坦言第一時間有點「嚇到」，本來認為自己應該會從白隊開始打起，卻直接加入藍隊，但也感到十分榮幸，希望好好表現。

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雖然這是第二次入選國家一隊，但其實韓杰諭也是去年成都世大運的男籃代表隊成員之一，他點出這次的瓊斯盃除了是在自家打球，對手也都是成人等級的，強度比世大運高出許多，加上隊友們都是台灣最頂級的籃球選手，剛加入藍隊練球的時候需要一點適應時間，不過現在已經開始慢慢融入。

談到本次中華藍的教練圖奇，韓杰諭點出圖奇是一位讓「人人有球打」的教練，比較不會讓選手坐板凳，同時還會從練球開始就一直鼓勵選手，給球員們很大的信心，從心理層面幫助球員。

從學生時期多以內線為主，到職業賽場甚至國際賽必須拉到鋒線，韓杰諭坦言，他認為自己在職業賽場的轉型已經有看到效果，但這次的瓊斯盃自己的外線把握度比較不理想，希望藉由這次機會跟劉錚、陳盈駿等老大哥多多討教，幫助自己越來越進步。

關鍵字： 韓杰諭圖奇瓊斯盃中華藍

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